На конференції у Берліні з відновлення України Free Svydovets розповів про загрози будівництва курорту на Закарпатті

На міжнародній конференції з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference 2024, що проходить у Берліні, відбулося відкрите обговорення, організоване екозахисним рухом Free Svydovets.

Учасники руху від початку оголошення планів про зведення гірськолижного курорту на Свидовецькому хребті намагаються не допустити будівництва об’єкта, наголошуючи на руйнівних наслідках для природи та корупційних ризиках, закладених у проєкт.

Під час відкритого обговорення учасники рухуFree Svydovets хотіли розповісти на конкретному кейсі Свидовця, якою має бути відбудова України – екологічною та вільною від корупції, сказала у коментарі Varosh екоюристка Ірис Дель Соль.

«У нас є конкретний кейс на прикладі Закарпаття, яке розташоване поруч із Європою. І дуже на часі говорити про це, коли ми говоримо про вступ України в ЄС. Нам було важливо залучити інших учасників до дискусії. Ми дуже раді, що у нас було 6 спікерів, до нашого заходу долучилася євродепутатка Віола фон Крамон, закордонні громадські організації та журналісти», – сказала Ірис Дель Соль.

Під час обговорення йшлося про те, зокрема, про те, що в час нищівного російського вторгнення в Україну і пов’язану з цим нагальну потребу у відбудові України, одночасно продовжуються спроби забудувати один із найбільш незайманих та мальовничих гірських масивів. Також згадувалися корупційні ризики, закладені у процес погодження зведення курорту на Свидовці.

«Цей проєкт – саме той крок, який Україні не потрібен. Він відверне міжнародну допомогу від проєктів, необхідних для відновлення здорової, сталої та вільної від корупції країни. Майбутнє України має ґрунтуватися на прозорості та сталості. Тоді як намір побудови гірськолижного курорту на Свидовці схожий на спекуляції в воєнний час», – зазначалося під час обговорення.

За словами Ірис Дель Соль, учасники руху відчували підтримку й актуальність теми як серед насамперед українців, так і серед іноземних відвідувачів заходу.

Тим часом уже 3 липня Верховний суд України розглядатиме касаційну скаргу у справі побудови курорту на Свидовці. Суд має визначити, чи є законним детальний план території, за яким дозволяється забудова хребта.

Детально про історію протистояння довкола зведення гірськолижного курорту на Свидовецькому хребті Varosh розповідав тут: Справа Свидовця: хиткий баланс між природою та людьми.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото та відео Росани Тужанської

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