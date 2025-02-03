На маршруті №156 в Ужгороді курсуватиме ще 1 автобус: графік

Починаючи з вівторка, 4 лютого, на маршруті № 156 «вул. В’ячеслава Чорновола – міський цвинтар «Барвінок» змінюється розклад руху.

Раніше на загаданому маршруті перевезення пасажирів здійснював лише 1 автобус “Електрон”.

Враховуючи звернення ужгородців та депутатів міської ради, тепер на маршрут додали ще 1 автобус, повідомляє Ужгородська міська рада.

На останньому засідання виконкому переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на маршруті визнано Комунальне підприємство “Ужгородський муніципальний транспорт”. Тож від 4 лютого на маршруті №154 курсуватимуть 2 автобуси “Електрон”.

Завдяки цьому на маршруті збільшується кількість рейсів та зменшується інтервал між ними.

Актуальну інформацію про рух громадського транспорту в Ужгороді можна отримувати у мобільних застосунках Dozor City та Rozklad.in.ua.

Розклад руху автобусів на маршруті №156

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Вікіпедія

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