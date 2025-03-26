На літній час переходимо знову: коли переводити годинники

Переведення годинників в Україні цього року припадає на ніч із 29 на 30 березня. Відповідний закон про фіксацію зимового часу на території Україн, який торік ухвалив парламент, президент досі так і не підписав.

Ідея того, щоб назавжди залишитись на зимовому часі, вже давно обговорюється депутатами: законопроєкт подали в Раду ще в жовтні 2020 року. Тоді пропонували зробити це переведення годинників останнім. Однією з причин відмови від переведення годинників була різниця в часі з росією. З 2014 року вони вирішили залишитися на зимовому часі, відтак, коли в Україні зимовий час — різниця з росією становить годину, а на літньому час збігається.

Тому, Україна все ж таки перейде на літній час вже цими вихідними, але не виключено, що до теми з відмовою крутити стрілки все ж повернуться.

Нагадаємо, для переходу на літній час стрілки годинника переводять на годину вперед.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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