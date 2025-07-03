Facebook
Instagram
YouTube
Новини

На кордоні з Румунією понад 2 місяці триватиме ремонт аварійного мосту через Тису

3 Липня 2025 1

З 3 червня 2025 року буде “обмежено доступ на міст через р.Тиса, який знаходиться між пунктами пропуску «Сігету Мармацієй» та «Солотвино» на румунсько-українському кордоні”. Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ Румунії, повідомила Закарпатська митниця.

старий міст через Тису 1

“Так, з 03.07 по 03.09.2025 р. дорожній рух тут буде закрито для проведення робіт на дорожній частині та тротуарах, а також на інфраструктурі мосту, який знаходиться в аварійному стані. Тож, упродовж 62 діб з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 15.00 год буде обмежено доступ до мосту з румунської сторони”, — повідомляють в установі.

Уряд схвалив угоду про будівництво мосту через річку Тиса на Закарпатті

gal-300785
gal-300778
gal-300799

Як пояснила Varosh речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, мова йде про старий 100-літній міст, збудований Румунією. Нинішні ремонтні роботи будуть здійснюватися також румунською стороною. Рух по ньому здійснювали переважно пішохідний, украй рідко дозволяли проїзд поодиноким автомобілям.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатська митниця

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# Вікторія Сенгетовська # Закарпатька митниця # міст # новини Varosh # пункт пропуску «Сігету Мармацієй» # Румунія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Хвилину мовчання синхронізують по всіх громадах Закарпаття

Транспортна компанія з Ужгорода увійшла в оновлений список українського Forbes

Можливості для молоді: відкрито набір на програму Next Visionaries 2025

Чи безпечна вода в кранах Ужгорода? Відповіли у Водоканалі