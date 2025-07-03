На кордоні з Румунією понад 2 місяці триватиме ремонт аварійного мосту через Тису

З 3 червня 2025 року буде “обмежено доступ на міст через р.Тиса, який знаходиться між пунктами пропуску «Сігету Мармацієй» та «Солотвино» на румунсько-українському кордоні”. Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ Румунії, повідомила Закарпатська митниця.

“Так, з 03.07 по 03.09.2025 р. дорожній рух тут буде закрито для проведення робіт на дорожній частині та тротуарах, а також на інфраструктурі мосту, який знаходиться в аварійному стані. Тож, упродовж 62 діб з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 15.00 год буде обмежено доступ до мосту з румунської сторони”, — повідомляють в установі.

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Як пояснила Varosh речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, мова йде про старий 100-літній міст, збудований Румунією. Нинішні ремонтні роботи будуть здійснюватися також румунською стороною. Рух по ньому здійснювали переважно пішохідний, украй рідко дозволяли проїзд поодиноким автомобілям.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатська митниця

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