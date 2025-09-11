На конкурс “Туристичний сувенір Закарпаття 2025” приймають крафтові вироби

Щоб підтримати розвиток народних х удожніх промислів Закарпаття, Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА спільно з ГО “Асоціація соціально відповідального туризму” та командою профільного факультету УжНУ започаткували конкурс “Туристичний сувенір Закарпаття 2025”. Конкурс проводять вперше, після оголошення переможців планують випустити ілюстрований каталог виробів і майстрів, щоб легше було людей знайти туристу, — пояснив Varosh Олег Невениця, голова “Асоціації соціально відповідального туризму”.

— Нам цікава сама історія сувеніра і історія автора, як вони цим займаються, — каже він. — Це в нас дебютний таий конкурс, деякі питання ми ще не впевнені, як спрацюють. Вже маємо заявки, але бачимо, що люди сприймають конкурс з певною недовірою і не дуже розуміють, що це і для чого… Їм потрібен певий час, щоб зрозуміти, чи їм це потрібно — брати участь у конкурсі. Зате є вже бажання на наступний рік приймати участь у людей, які в цьому році не готові до такого. Та й подача заявки доволі часу займає, тут я розумію людей. Простіше було б, напевно, якби б ми їздили, дивились і пропонували взяти той чи інший виріб як сувенір на конкурс, ніж чекати, щоб нам висилали. Бо нерідко людина виготовляє якісь чудові вироби і не розуміє, що це прекрасний сувенір.

Що може бути сувеніром?

На Конкурс приймаються туристичні сувеніри, виготовлені різними методами і з різних матеріалів, в тому числі:

вироби з соломи, лози, берести, паперу;

художня обробка дерева;

кераміка та гончарство;

ткацтво та вишивка;

вироби зі шкіри;

макраме, батик, клаптева техніка, бісероплетіння;

флористика;

вироби з каменю;

вироби зі скла та інші види матеріалів.

Учасники можуть змагатися за перемогу у 8 номінаціях: “Етнографічний сувенір”; “Сувенір громади”; “Сувенір регіону”; “Сувенір події”; “Сувенір туристичного маршруту”; “Сувенір музею”; “Сувенір іграшки” та “Ідея сувеніра”.

Олег Невениця каже: з певних категорій, як-от “Сувенір музею” ще наразі нічого не запропонували, хоча тему обговорюють.

— На найступний рік, якщо ми будемо проводити конкурс, то сподіваємося, знайдуться спонсори, які зможуть фінансово підтрмати його і тоді переможці зможуть отримати і більшу підтримку, не тільки інформаційну, але, можливо, й фінансову, — каже голова Асоціації.

Зрештою, після оголошення переможців з виробів зроблять виставку, яка, ймовірно, пройде в артпросторі “Ліс”. Після виставки усі роботи повернуть своїм виробникам, поштою, за вказаними зворотніми адресами.

Заявки на конкурс приймають до 20 вересня. Для цього потрібно заповнити коротку форму, додати опис сувеніру (назва, матеріали, історія) та завантажити фото.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: сторінка конкурсу у фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.