На кінопремію ім.Романа Жука надійшло понад 20 заявок

21 заявка на кінопремію ім.Рмана Жука надійшла впродовж місяця до оргкомітету Еко Кіно фестивалю, який проводила в серпні ГО “Chysto.de”. Більшість робіт — документальні, — сказала Varosh керівниця організації Олена Жук.

— Усі заявки ми вивчатимемо та розглядатимемо місяць, до 11 жовтня, як і було заплановано попередньо, — пояснила вона. — З усіх заявлених робіт оберемо 10 найдостойніших, на нашу думку. Ці учасники пройдуть за бажанням подальший двомісячний курс навчання і за потреби отримають консультацію від менторів не тільки з кіносфери, але й з екологічного та природоохоронного боку. У нас є кінокоманда з досвідом — це продюсери, режисери, сценаристи, оператори. Навчання в основному буде присвячено саме питанням зйомки кіно та соціальної реклами. Але у разі потреби, ми також підключатимемо менторів зі сфери екології, щоб глибше висвітлити ту чи іншу тему.

Після навчального курсу стартує фінальний етап — пітчинг ідей — після якого залишиться два переможці, по одному в кожній категорії: короткометражне документальне кіно та соціальна реклама. Основні критерії при оцінюванні робіт: актуальність теми, грамотність і деталізація написання ідеї, пошук сенсу, глибини і прагнення розкрити їх на широкий загал.

— Також ми аналізуватимемо анкети і соцмережі учасників, матимемо з кожним особисте спілкування, — каже Олена Жук.

Імена переможців планують оголосити 11 грудня, після проходження учасниками навчання та пітчингу ідей. Кінопремія імені Романа Жука на реалізацію творчого задуму на природоохоронну тематику передбачається у двох категоріях: короткий метр (премія в 100 000 грн) та соціальна реклама (премія 40 000 грн).

Нагадаємо, перший фестиваль екології та кіно “ECO FILM FESTIVAL” пройшов у Колочаві 9-11 серпня. Під час фестивалю команда організаторів — активісти екоініціативи CHYSTO.DE?! — оголосила про започаткування кінопремії імені Романа Жука та дала старт прийому заявок на конкурс проєктів відеоробіт на природоохоронну тематику у двох категоріях – короткометражний документальний фільм та соціальна реклама. Прийом заявок тривав до 11 вересня включно.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Chysto.de, діаграми надані Оленою Жук

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.