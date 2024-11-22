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Новини

На екологічних острівцях АВЕ Ужгород тепер можна здати Tetra Pak

22 Листопада 2024 91

Контейнери для збору упаковок Tetra Pak зявилися на всіх екоострівцях.

Як розповіла у коментарі Varosh директорка АВЕ Ужгород Наталія Якубик, попри те, що раніше Tetra Pak ніде в Ужгороді не приймали, працівники підприємства постійно знаходили такі упаковки у контейнерах на Екологічних острівцях.

«Щойно запрацювали Екологічні острівці, ми спостерігаємо, як упаковок Tetra Pak серед відходів стає все більше і більше.  Для того, щоб збирати його окремо, ми розмістили спеціально для цього призначені контейнери», – пояснила Наталія Якубик.

Tetra Pak – це збірний термін для позначення упаковки, яка складається з декількох шарів картону, поліетилену та алюмінієвої фольги. Потрапляючи у природу, така упаковка може розкладатися впродовж 25 років.

Переробка упаковок Tetra Pak через їхню багатошаровість – трудомісткий та вартісний процес, адже для того, щоб отримати вторсировину, шари пакування необхідно розділити та переробляти вже нарізно.

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Фото: Вінниця info

За словами Наталії Якубик, зібраний на Екологічних острівцях в Ужгороді Tetra Pak відправляють на паперову фабрику у Малин. Там упаковки розбирають, відділяючи картон від фольги, а власне вже картон переробляють.  

Ужгородців, які здаватимуть Tetra Pak на Екологічних острівцях, просять попередньо підготувати упаковки для цього. Таку упаковку перед здачею рекомендують добре помити та висушити, аби не залишалося неприємного запаху, адже найчастіше Tetra Pak використовується пакування для молочних продуктів. Також перед здачею рекомендують стискати упаковки, аби вони займали менше місця в контейнері.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Ужгородська міська рада

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