Злива на День міста: в Ужгороді випала півторамісячна норма опадів

В день, коли Ужгород мав відзначати свій день народження, 10 вересня, на місто обрушилась рекордна кількість опадів. Аномальна злива тривала ледь не весь день, в Ужгороді випала майже рекордна кількість опадів протягом останніх 30 років. За даними спостережень авіаметеорологічної станції Ужгород, з 07:10 до 13:10 випало 81 мм опадів — це півторамісячна норма опадів — що класифікується як надзвичайний дощ (стихійне метеорологічне явище ІІІ рівня небезпечності).

Працівники КШЕПу працювали на вулицях Верещагіна, Дендеші, Українській, Стефаника, Палая, Будителів, Руській, Антонівській, Кошицькій, Собранецькій, Докучаєва, Грушевського, Гойди, Масарика, до оперативного чергового міської ради надійшло понад 30 заявок. Водоканал отримав більше 100 звернень.

За словами заступниці директора департаменту міського господарства Ужгородської міськради Олександри Турянчик, після дощу вся вода зійшла в зливневі стоки протягом 2 годин.

— Найбільше підтоплені були вулиці Шпеника та Будителів, Українська, Дворжака-Гранітна, Шпеника-Руська, це наш шляхопровід, вулиці Грушевського, Собранецька, квартал вулиць Яна Гуса-площі Лаборця та вулиця Гойди, — сказала вона. — Це всі вулиці загальносплавної системи водовідведення. Вздовж магістральних вулиць зливоприймачі всіх доріг загального користування очищує КШЕП, але всі ці зливоприймачі включені до загальнозливної системи водовідведення. Тобто ця мережа відводить усі стоки на каналізаційно-насосні станції, і в подальшому вони потрапляють на очисні споруди. Окремої гілки відведення зливових стоків у нас нема, вона влаштована ще за часів Чехословаччини. Тільки в районі вулиць 8 березня, Можайського, Легоцького, Чорновола і всіх суміжних до них вулиць влаштована окрема зливова каналізація. Якщо і є якісь огріхи стосовно невичищеності стоків, ми їх одразу стараємося виправляти.

Олександра Турянчик розповіла, що підтоплені приватні будинки були по вулиці Панькевича, кілька будинків у мікрорайоні Горяни і в основному підвали багатоповерхівок. В кількох районах було затікання даху, через це були перебої зі світлом, але до кінця дня всі ці неполадки були ліквідовані.

За словами Олександри Турянчик, для того, аби такого не траплялося, потрібно розведення зливової каналізації і загальносплавної каналізації, але зробити це не завжди технічно можливо, тому що зливова каналізація є тільки в певному районі міста.

Людям, майно яких постраждало від негоди, чиновниця порадила написати заяву на ім’я міського голови.

— Прийде комісія, обстежить масштаби руйнувань і винесе відповідне рішення, — сказала Олександра Турянчик.

Varosh

Фото Ужгородської міської ради

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