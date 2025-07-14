На Боржаві може постати великий курорт: 72 ділянки передали в сервітут приватній компанії

24 червня 2025 року, відповідно до розпорядження начальника Закарпатської обласної військової адміністрації та за погодження з державним підприємством «Ліси України», товариство з обмеженою відповідальністю «Гондола» отримало право земельного сервітуту на 72 ділянки лісового фонду поблизу полонини Боржава.

Загальна площа ділянок становить майже 25 гектарів, строк користування – 49 років.

Як повідомляє Українська природоохоронна група, ці ділянки розташовані в околицях сіл Пилипець та Подобовець, у підніжжі полонини Боржава. Згідно з документами, передача відбулася з метою будівництва гірськолижних витягів та трас.

Аналітик Української природоохоронної групи Петро Тєстов зазначає: код сервітуту — 07.10, передбачає «інші земельні сервітути». А отже, йдеться не про звичайне право проїзду через чужу ділянку, для чого зазвичай і встановлюються сервітути.

«Очевидно, мова про створення великого курорту на полонині Боржава. По-перше, на схилах Боржави вже незаконно змінили межі заказника “Темнатик”. По-друге, нещодавно Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило про продаж на торгах земельних ділянок, частина з яких розташована безпосередньо на самій полонині», — прокоментував Тєстов.

З клопотанням про встановлення земельного сервітуту на ділянки поблизу Боржави до Закарпатської ОВА звернувся директор ТОВ «Гондола» Микола Балинський. У клопотанні від 29 травня 2025 року він зазначив, що компанія реалізує проєкт високогірного туристичного екокластера «Боржава» на території Пилипецької сільської ради. Проєкт має відповідати вимогам для проведення міжнародних спортивних змагань, зокрема Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Полонина Боржава: наміри забудов

Полонина Боржава — один із найбільших гірських хребтів Українських Карпат, який простягається на 50 кілометрів. Це унікальний природний осередок, у якому зосереджено значну кількість рідкісних видів флори та фауни. Боржавський хребет є об’єктом Смарагдової мережі — міжнародною природоохоронною територією, важливою для збереження біорізноманіття. Будь-які будівельні роботи на хребті заборонені, відповідно до міжнародних зобов’язань.

Кілька років тому на полонині Боржава ТОВ «Атлас Воловець Енерджи» мала намір встановити 34 вітроустановки заввишки приблизно 180 м кожен.

Справа забудови полонини кілька років перебувала у судах. У травні минулого року Верховний Суд України визнав незаконним будівництво вітряків на полонині Боржава. У липні того ж року апеляційний господарський суд у Львові визнав незаконним виділення 54 ділянок за 39 договорами про оренду землі під будівництво ВЕС.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Юрій Кріль

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