В Ужгородському замку в суботу, 3 травня, відбудеться благодійний бал на підтримку 6-річного Олега Ригана, який бореться з рідкісним генетичним захворюванням – м’язовою дистрофією Дюшена. На заході збиратимуть кошти на укол Elevidys, вартістю 3 млн доларів, який може зупинити прогресування хвороби, розповіла Varosh організаторка балу, керівниця благодійного фонду Мирослава Текель.

— Хлопчику поставили діагноз торік і ми з грудня збираємо кошти на цей укол, — пояснила вона. — Вони живуть в Оноківцях, і цей укол — єдиний препарат, який може зупинити хворобу. Але його потрібно ввести до 7 років. Олежикові виповниться 7 уже в листопаді цього року.

На заході у внутрішньому дворику Ужгородського замку братимуть участь учні Академії культури і мистецтв, танцюватимуть учні Ужгородської школи мистецтв, танцювальні колективи міста, майстеркласи. аукціон картин. Лотами на аукціоні стануть роботи митців творчого об’єднання “Фокус-група” (керівник Любомир Бринзович).

— Ми представимо на аукціоні роботи найрізноманітнішого плану: це буде вишивка на папері, олійний живопис, акриловий живопис, декоративний, реалістичний живопис, буде урбаністичний ландшафт, пейзажі Ужгорода. Ми старались відбирати різнопланові роботи невеликого формату, хотілося б, щоб кожен гість вечора зміг у цих роботах знайти щось близьке для себе, — розповіла кураторка аукціону художниця Тетяна Коваль.

Благодійний бал у замку розпочнеться о 15:00 у внутрішньому дворику замку. Вхід — квиток до музею.

Долучитися можна і дистанційно, зробивши внесок у скриньки на підтримку родини або ж зробити пожертву за реквізитами – БФ “МИРОСЛАВИ ТЕКЕЛЬ” Код ЄДРПОУ 44208458 Р/ р UA233052990000026006003602651.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне, Олег Риган

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