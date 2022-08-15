На благодійному аукціоні срібну підвіску від братів Кочутів продали за 70 тис. грн.

11 серпня у львівському «Гранд-Готелі» відбувся благодійний аукціон «125 барв перемоги» на підтримку 125 окремої бригади ТРО Збройних сил України. Лоти для продажу організатори збирали по всій Україні. Серед них був і виріб, який надали відомі закарпатські ювеліри брати Кочути. Це срібна підвіска у вигляді тризуба з патріотичної колекції, створеної під час війни. Авторську прикрасу на аукціоні продали за 70 тисяч грн.

Загалом в аукціоні було представлено 29 лотів. Серед них: прапори, підписані бійцями 125-ї бригади та переможцями Євробачення – учасниками гурту «Kalush Orchestra», футболка з підписом футболіста Андрія Ярмоленка, врятовані пляшки вина з розбомбленого під Києвом рашистами складу GoodWine, трофейний російський сухпай, зустріч з борцем-нардепом Жаном Баланюком, твори мистецтва.

Учасниками аукціону були меценати, переважно львівські підприємці.

Найдорожчим проданим лотом стала картина з натуральних матеріалів релокованого до Львова з Харкова підприємства «Модріс». ЇЇ купили за 500 тис. грн.

Загалом під час аукціону було зібрано 1 млн. 715 тис. гривень і 10 тис. доларів. Усі кошти передані на потреби 125-ї бригади.

Організували захід ГО «Україна в Єдності зі світом», «Центр підтримки 125-ї окремої бригади ТРО ЗСУ», компанія «Стоп! Кукарача!» та ін.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.