Набір на безоплатні курси з підготовки до НМТ з трьох предметів — української мови, хімії та англійської — оголосив освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр Онлайн. Заняття розраховані на підлітків віком від 14 років.

На курсах майбутні вступники можуть повторити шкільний матеріал та підготуватися до складання тесту. Кожне заняття присвячене окремій темі, а закріпити пройдені уроки допомагають інтерактиви, тематичні квізи та ненудні зустрічі з експертами.

«Під час уроків школярі проходять всі теми та питання, що будуть на НМТ, конспектують важливу інформацію, отримують схематичні матеріали, виконують домашні завдання та мають доступ до корисних ресурсів, які знадобляться для самостійного повторення навчальних матеріалів. усе для того, щоб скласти НМТ на 200!» — кажуть у команді простору.

Підготовка до НМТ з хімії. Навчання спрямоване на формування цілісного бачення хімічних процесів, а саме розуміння, вивчення та використання основних законів неорганічної і органічної хімії, будови атомів, органічних сполук, видів хімічного зв’язку, основ термодинаміки, термохімії, кінетики і каталізу хімічних процесів. Реєстрація за цим посиланням.

Підготовка до НМТ з української мови. Реєстрація за цим посиланням.

Підготовка до НМТ з англійської мови. На курсі учасники розглянуть граматичні конструкції, збагатять свій словниковий запас та покращать свою розмовну англійську. У програмі багато практичних завдань в форматі НМТ минулих років. Реєстрація на курс за посиланням.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Гончаренко центр

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