Набір на безоплатні курси з підготовки до НМТ з трьох предметів — української мови, хімії та англійської — оголосив освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр Онлайн. Заняття розраховані на підлітків віком від 14 років.
На курсах майбутні вступники можуть повторити шкільний матеріал та підготуватися до складання тесту. Кожне заняття присвячене окремій темі, а закріпити пройдені уроки допомагають інтерактиви, тематичні квізи та ненудні зустрічі з експертами.
«Під час уроків школярі проходять всі теми та питання, що будуть на НМТ, конспектують важливу інформацію, отримують схематичні матеріали, виконують домашні завдання та мають доступ до корисних ресурсів, які знадобляться для самостійного повторення навчальних матеріалів. усе для того, щоб скласти НМТ на 200!» — кажуть у команді простору.
Зоряна Попович, Varosh,
Фото Гончаренко центр
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