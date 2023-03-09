Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

“На 70% це білий трюфель”. В НПП “Синевир” прокоментували знахідку рідкісного гриба

9 Березня 2023 261

У грудні на території Національного природничого парку “Синевир” інспектори нацпарку виявили плодові тіла гриба, які з ґрунту вирили дикі свині. Про це написали на сторінці НПП у Фейсбуці.

“За деякими систематичними ознаками, фахівці наукового відділу нацпарку прийшли до висновку, що це плодові тіла, які можуть належати до виду Трюфеля білого, — йдеться в повідомленні. — Цей Трюфель – земляний гриб, регіонально рідкісний, який росте в більшості під листяними деревами на глибині 30 см і знайдено його в зимовий період. Відноситься цей вид до аскомікотових грибів родини трюфелевих”.

Trufel

— Щоб точно це стверджувати, треба робити генетичний, системний аналіз, — пояснив Varosh керівник наукового відділу НПП Юрій Тюх. — За зовнішніми ознаками знайдений гриб дуже схожий на білий трюфель. На 70% це він. Частинку його ми засушили, іншу помістили в оцет і при нагоді передамо в Київ на аналіз. У Карпатах білий трюфель є, хоча він дуже рідкісний і його важко знайти, бо росте під землею.

Зі слів Юрія Тюха, про знахідку розповіли не одразу, бо до оприлюднення таких фактів у нацпарку ставляться з великою обережністю. Недобросовісних людей, які в гонитві за цінною знахідкою можуть перекопати охоронну територію немало.

Varosh, 

Фото: НПП “Синевир”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Еклери, штолени, паски. Як юристка з Маріуполя готує випічку в Ужгороді

Масовані обстріли та вибухи в низці регіонів України. Є травмовані та загиблі

“Відважна”. Для жінок-підприємиць Мінцифри та Дія.Бізнес запустили візійну акселераційну програму

Куди перейшли гуртки з туризму та еколого-натуралістичний центр? В Ужгороді реформують заклади позашкілля