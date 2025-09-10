Рішення “Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами” ухвалив сьогодні на засіданні виконавчий комітет Ужгородської міської ради ухвалив рішення.

Як пояснила у коментарі Varosh директорка АВЕ Ужгород Наталія Якубик, у місті діє єдиний середньозважений тариф для всіх категорій споживачів – як населення, так і юридичних та бюджетних установ.

За її словами, тариф встановлений на 1 кубометр відходів, а оплата для мешканців розраховується відповідно до чинних у місті норм накопичення.

“Тариф затверджений один для всіх споживачів, але сума розраховується від норми накопичення. Чинні норми накопичення залишаються без змін”, – зазначила Наталія Якубик.

Разом із тим, плата за вивезення твердих побутових відходів для ужгородців власне зі зміною тарифу зросте в середньому на 37%.

“Основна складова збільшення тарифу – це захоронення відходів, яке подорожчало на 115%. Найперше це пов’язано із суттєвим зростанням екологічного податку для комунального підприємства, що проводить такі заходи – майже утричі. Також за останній рік-півтора подорожчали енергоносії, паливо та запчастини”, – пояснила керівниця АВЕ Ужгород.

При цьому вона наголосила, що тариф є єдиним. Однак через різні норми накопичення вартість для мешканців багатоповерхівок та приватних будинків, де використовуються індивідуальні контейнери, різниться.

“Тариф встановлено на один на метр кубічний, але суми для споживачів різні, бо різні норми накопичення. Проте це було так і раніше”, – уточнила Наталія Якубик.

Нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів в Ужгороді

Для населення багатоквартирного будинку на 1 особу в місяць

за змішані побутові відходи – 68. 70 грн.

за великогабаритні відходи – 3. 68 грн.

Для населення приватного сектору на 1 особу в місяць:

за змішані побутові відходи – 69. 60 грн.

за великогабаритні відходи – 3.68 грн.

Комерційні споживачі, бюджетні установи:

360. 01 за 1 м³.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: ave.ua

