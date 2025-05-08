На 30% виріс попит на оренду однокімнатного житла на Закарпатті: дослідження ринку нерухомості

Український маркетплейс нерухомості DIM.RIA проаналізував зміни у сферах первинної, вторинної нерухомості та оренди житла впродовж квітня 2025 року. У дослідженні представили динаміку цін, попиту та пропозиції порівняно з попереднім місяцем та квітнем 2024 року.

Стосовно пропозицій на первинному ринку, то найбільше зданих новобудов серед усіх об’єктів у Рівненській (62%), Запорізькій (56%), Одеській (54%) та Волинській (52%) областях. Закарпаття в цьому рейтингу — на нижчих щаблях — 21%, отже ще 79% від запланованого будівництва планують реалізувати. Загалом по всій Україні 35% готових новобудов серед усіх початих будівництв.

Середня вартість у новобудові найбільше зросла в Житомирській області (на 5%, $729), найменше — у Чернігівській та Харківській областях (-5%). На Закарпатті вартість квартири в новобудові упала на 2% і становить $1115 за квадратний метр.

Вторинний ринок

Найбільша кількість оголошень про продаж вторинного житла у квітні надійшла з Кіровоградської, Черкаської та Тернопільської областей. На Закарпатті цей показник виріс на 17%.

Середня вартість однокімнатних квартир у квітні 2025-го зросла у більшості регіонів. Найбільше зростання DІM.RIA зафіксував у Херсонській області — +12%. Найдорожчі 1-кімнатні квартири на вторинному ринку — у Києві. На Закарпатті вартість за останній місяць не змінилася і становить $69 471. Попит на вторинне житло в області виріс на 18%, а найактивніше шукали житло в Кірвоградській області (+26%)ю найменше — у Сумській (+1%).

Ринок оренди

У порівнянні з березнем на Закарпатті було опубліковано на 21% менше оголошень про оренди житла. Найбільше нових оголошень опубліковано у Кіровоградській (+84%), найменше — у Полтавській. Там кількість пропозицій у квітні зменшилась на 77% у порівнянні з березнем.

Найдорожчим містом для оренди житла залишається Київ: середня вартість у квітні склала 17,5 тис. грн, що на 2% менше у порівнянні з березнем. На Закарпатті вартість виросла на 2% і становить 12 856 грн за оренду 1-кімнатної квартири. Попит на таке житло в краї виріс на 30%.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: DIM.RIA

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