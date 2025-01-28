З 20 до 26 січня на Закарпатті до лікарів зі скаргами на гострі респіраторні вірусні інфекції звернулося 3515 людей.

Це на 12% більше проти попереднього тижня: тоді за допомогою до медиків звернулося 3145 пацієнтів, повідомили у Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Разом із тим, інтенсивний показник захворюваності в області на 34% нижче визначеного епідемічного порогу.

Як розповіла у коментарі Varosh головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик, в цілому епідемічна ситуація із грипу та ГРВІ на Закарпатті відповідає традиційним сезонним значенням і є характерною для даного тижня року. Понад те, якщо порівнювати кількість звернень на четвертому календарному тижні у 2025 році, то вона є значно меншою, аніж за цей же період у 2024 році.

Станом на зараз збільшення кількості хворих фіксують у Хустському (+51%), Ужгородському (+13%) та Рахівському (+10%) районах. Найменший показник захворюваності – у Берегівському районі.

Серед захворілих 54% – це діти до 17 років, загалом зареєстровано 1889 таких випадків. 46% у структурі захворюваності – дорослі пацієнти: зареєстровано 1626 випадків.

3,5% хворих на ГРВІ потребували госпіталізації, стаціонарну допомогу отримали 110 пацієнтів.

Також впродовж тижня на Закарпатті 9 дорослим встановлено діагноз COVID-19, стаціонарної медичної допомоги потребували 2 пацієнтів.

Через ріст захворюваності навчальні заклади Іршавської громади перейшли на дистанційне навчання

За словами Вікторії Тимчик, моніторинг ситуації триває, епідеміологи щотижня відслідковують її інтенсивність. Статистику наводять в межах новостворених 6 районів. Однак епідемічна ситуація в один і той самий час може бути різною в окремих громадах у межах навіть одного району.

“Епідеміологи активно вивчають епідемічну ситуацію на кожній адміністративній території і відповідно, спостерігаючи динаміку, пропонують ті чи інші заходи. Вони можуть вводитися превентивно, наприклад, коли ми бачимо, що зростає кількість звернень серед дітей, але епідемічний поріг не перевищений. Тоді для того, щоби запобігати подальшому поширенню, можуть бути застосовані такі протиепідемічні заходи, як роз’єднання дітей – переведення на дистанційну форму навчання”, – сказала Вікторія Тимчик.

З такою метою вже запроваджено дистанційне навчання у школах Іршавської громади: станом на 23 січня за тиждень у громаді виявили 206 випадків захворюваності на ГРВІ, в тому числі 126 випадків – у дітей до 17 років.

Кількість учнів шкіл громади, що захворіли на ГРВІ, становить 25% від загальної кількості школярів. При цьому, спостерігається тенденція до збільшення захворюваності серед педагогічного колективу та технічних працівників шкіл, повідомляють в Іршавській міській раді.

З огляду на показники захворюваності та з метою попередження подальшого її поширення, у зв’язку з перевищенням в Іршавській громаді епідемічного порогу комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести карантин та перевести навчальні заклади громади на дистанційне навчання на період з 27 до 31 січня.

Що стосується карантину у дитячих садочках, то відповідні рішення ухвалюватимуть безпосередньо адміністрації цих закладів.

Щеплення проти грипу

Зазвичай перевищення епідемічних порогів захворюваності на грип на Закарпатті щороку фіксують наприкінці січня — в першій половині лютого. За рекомендаціями ВООЗ, щеплення проти грипу найкраще робити перед початком епідемічного сезону: у версні-жовтні. Адже для вироблення повноцінного імунітету необхідно мінімум 2 тижні, пояснила Вікторія Тимчик.

Попри те, що старт вакцинальної кампанії традиційно припадає на осінь, люди з групи ризику – ті, що мають супутню патологію, вагітні, особи старшого віку, а також ті, хто в силу своєї професійної діяльності контактує з великою кількістю людей – можуть ще встигнути напрацювати потрібний імунітет після вакцинації до моменту, коли і якщо Закарпаття наблизиться до перевищення епідемічних порогів захворюваності на грип.

“Варто зазначити, що віруси грипу в більшості циркулюють в зимовий період, але випадки захворювання можуть реєструватися і в квітні, і в травні, і навіть влітку. Завдяки щепленню імунітет буде напружений увесь сезон, і вакцина захищатиме організм навіть ще до літніх місяців”, – сказала Вікторія Тимчик.

В цілому ж нині в Закарпатській області від грипу вакциновано понад 3000 осіб, і з кожним роком активність населення у питанні вакцинації від грипу підвищується, додала епідеміологиня.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Суспільне Черкаси

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