Мистецтво як засіб збереження ідентичності: на Закарпатті відбудеться “Чендей Фест 2025”

З 21 по 24 серпня на Закарпатті пройде шостий літературно-мистецький “Чендей Фест 2025”.

В межах культурної події, що відбувається з 2018 року, організатори вшановують спадщину українського класика ХХ століття Івана Чендея та розкривають нові грані сучасної української літератури, а тепер – і кіномистецтва.

Кожного року фестиваль має окремо визначену тему, яка так чи інакше пов’язана з постаттю Івана Чендея. Утім цьогоріч організатори вирішили спертися на загальну широку тему: мистецтво як засіб збереження національної ідентичності.

“Мистецтво у часі війни стає не лише способом самовираження, але й засобом утвердження нашої національної ідентичності. Завдяки Збройним силам України ми маємо змогу тут, на Закарпатті, проводити фестивалі й говорити про мистецтво й культуру, утверджуючи в такому тривожному часі українське слово й українське кіно”, – розповіла для Varosh донька Івана Чендея та співорганізаторка фесту Марія Чендей-Трещак.

Фестивальні дні традиційно проходитимуть одразу у кількох містах області – в Ужгороді, Чинадієві, Хусті, Тячеві, Новоселиці та Дубовому.

Літературний конкурс і нова номінація

Центральною подією стане вручення нагород переможцям VІІ Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чендея. Цього року у конкурсі вперше учасники, окрім вже звичних номінацій – “Мала проза” та “Чендеєзнавство” – вперше мали нагоду також подаватися й на номінацію “Сценарії короткометражних фільмів”.

Марія Чендей-Трещак каже: роботи учасників оцінювали кілька складів журі.

“Цього року ми ввели нову номінацію – кіносценарії. В кожній номінації роботи учасників оцінювали окремі склади журі: де сценаристи – сценарії, письменники – прозу, літературознавці – чендеєзнавчі дослідження. Таким чином ми поєднуємо дві сфери мистецтва, які завжди були близькі Івану Чендею – літературу і кіно”, – зазначила пані Марія Чендей-Трещак.

Пам’ять про Сергія Федаку

Особливе місце цьогорічного фестивалю займе вшанування пам’яті доктора історичних наук, письменника й багаторічного члена журі конкурсу Сергія Федаки. Так, у межах фесту відбудеться вечір спогадів і прем’єра відеофільму “Наш Сергій Дмитрович. Геніальність професора Федаки”.

“Сергій Дмитрович був не просто багаторічним членом журі – за роки він став вагомою частиною нашої чендейфестівської родини. Власне, з моменту заснування конкурсу Сергій Федака був у складі журі конкурсу малої прози ім. Чендея, а у 2018 році й сам був його лауреатом. Торік Сергій Дмитрович відсвяткував свій 60-річний ювілей саме у часі проведення фестивалю. Цього року подія з ушанування його пам’яті так само пройде у день його народження – 22 серпня, і в тому самому місці, де й торік – у замку Сент-Міклош”, – розповіла Марія Чендей-Трещак.

За її словами, відеофільм, який покажуть читачам, було змонтовано з уривків промов, розповідей, виступів і розмов із Сергієм Федакою в контексті багаторічної його участі у Чендей Фесті.

Кіно, література та події просто неба

Загалом програма фестивалю – насичена й різнопланова, об’єднує галузі літератури та кіно. У рамках фесту заплановані відкриття інформаційної дошки на будинку по вулиці І. Чендея, літературні, кіно-, театральні, музичні події, мистецькі імпрези, презентації книжок, екскурсії, панельні дискусії, встановлення прапора на горі Ясеновій тощо.

Серед іншого, в Ужгороді відбудуться покази культового фільму «Тіні забутих предків», сценарій до якого співав Іван Чендей, і показ фільму Тараса Томенка “Сентиментальна подорож на планету Параджанова”.

До Закарпаття на фестиваль завітають відомі українські діячі культури: Володимир Войтенко, Павло Вольвач, Олександр Гаврош, Роксолана Жаркова, Олександр Жовна, Римма Зюбіна, Світлана Кирилюк, Сидір Кіраль, Сергій Тримбач та інші.

Як і в попередні роки, під час заходів відбуватиметься збір коштів на потреби Збройних сил України.

Фестиваль проходить за підтримки Міжнародного благодійного фонду імені Івана Чендея, Управління культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради та Тячівської міської ради.

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ

21.08.2025

12.00 – Церемонія нагородження лауреатів VII-го Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чендея в номінаціях “Мала проза”, “Чендеєзнавство”

Садиба письменника, Ужгород

15.00 – Відкриття меморіальної дошки на будівлі по вулиці Івана Чендея, 10

17.00 – Презентація проєкту “КІНО-КОЛО” на Закарпатті.

Перегляд фільму “Сентиментальна подорож на планету Параджанова” (режисер Тарас Томенко)

Поштова площа, “Совине гніздо”, Ужгород

20.30 – 22.30 – Кіно просто неба – традиційний перегляд фільму Сергія Параджанова “Тіні забутих предків” (автор сценарію Іван Чендей)

Садиба письменника, Ужгород

22.08.2025

Замок Сент-Міклош, с. Чинадієво Мукачівський район

11.30 – 12.30 – Церемонія нагородження лауреатів VII-го Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чендея в номінації “Сценарії короткометражних фільмів”.

12.30 – 13.30 – Виступ кінокритика, чл.-кор. Академії кіномистецтв України Сергія Тримбача: “Іван Чендей – сценарист фільму “Тіні забутих предків”. Відкриття Українського Заходу як дуальність архаїчного і модерного”.

– 13.30 – 14.30 – Перегляд фільму Олександра Жовни “Милі мої українці”.

– Екскурсія замком Сент-Міклош, обідня перерва

– 16.00 – 17.00 Презентація книги Роксолани Жаркової “Розсипані кордони”.

– 17.00 – 17.30 Фільм “Наш Сергій Дмитрович. Геніальність професора Федаки”.



23.08.2025

– 11.00 – Вшанування пам’яті Героїв-січовиків, полеглих на Красному полі у боях за Карпатську Україну, покладання квітів до меморіалу

Красне поле, м. Хуст

– 14.00 – Демонстрація фільму “СвітлоТіні Івана Чендея” (режисер В’ячеслав Бігун)

Центр культури та мистецтва, м. Тячів

– 18.00 – 19.00 Дискусійна панель “Мистецтво – засіб збереження історичної ідентичності нації”. Перегляд фільму лауреата Конурсу Василя Горбатюка.

с. Новоселиця Тячівський район

24.08.2024

– 10.00 – сходження на гору Ясенова – місце сили Івана Чендея

Дубове, Тячівський район

– 11.30 – Відзначення Дня Незалежності України, встановлення Державного прапора України на горі Ясенова біля салашу родини Чендеїв (Захід може бути змінений в разі несприятливих погодних умов).

– 17.00 Закриття фестивалю. Від’їзд гостей з Дубового.

Тетяна Клим-Кашуба

Фото: Чендейфест

