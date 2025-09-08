“Мистецький вагон” з фотовиставкою “Відвага нації” завітав на Закарпаття

На Закарпатті триває подорож унікального артоб’єкта – мандрівної фотовиставки фотографа і філантропа Говарда Баффетта “Відвага нації”.

Фотовиставка розміщена у спеціально переобладнаних вагонах і присвячена боротьбі українців, стійкості та мужності українського народу у війні з росією.

Мистецький поїзд складається з двох вагонів-галерей та одного лаунж-вагона. Щоб переобладнати вагони поїзда на сучасну галерею, знадобилося 92 дні реконструкції.

Для облаштування експозиції у вагонах демонтували старе обладнання, змінили дах, підлогу, систему електропостачання та опалення, встановили автономне живлення, пожежну сигналізацію, сучасну систему кондиціонування. Також тут забезпечене професійне галерейне освітлення для підсвітки кожної фотографії.

На виставці представлено 60 світлин, зроблених в Україні з квітня 2022-го до грудня 2024 року. Говард Баффетт документував реалії війни у Харкові, Херсоні, Дніпрі, Сумах та інших містах.

Вперше фотовиставку у “Мистецькому вагоні” представили у червні в Одесі. Відтоді поїзд мандрує Україною: його маршрут охоплює десятки залізничних станцій – від прифронтових міст до найвіддаленіших куточків країни.

Нині виставка завітала на Закарпаття: після Ужгорода сьогодні до кінця дня її можна відвідати в Чопі, а ввечері експозиція вирушить до Мукачева.

Вхід для відвідувачів – безплатний. З міркувань безпеки точний графік руху не розголошується.

Говард Баффет – засновник і керівник Фонду Говарда Баффета, який з 1999 року працює над глобальною продовольчою безпекою, протидією конфліктам та торгівлі людьми. Він побував у 154 країнах світу, фіксуючи на фотокамеру життя під час воєн, зустрічі з біженцями, селянами та громадськими активістами.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Фонд Баффета надав Україні понад 1 мільярд доларів на гуманітарні, відновлювальні та соціальні проєкти, а також на ініціативи, що розповідають світові правду про війну.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото авторські

