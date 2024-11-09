Микола Сюсько: Закарпаття лідирує за показником міжнародного співробітництва громад

На Закарпатті немає неспроможних громад. Всі спроможні, але по різному. Інше питання — це рівень співпраці громад та регіонів, про який мало хто говорить. Про це говорив на форумі Re:Open Zakarpattia 2024 Микола Сюсько, експерт з регіонального розвитку.

— Цікаво, що наша Берегівська громада є лідером в Україні та має найбільше міжнародних партнерів, — сказав Микола Сюсько. — Маємо 20 громад з 64 на Закарпатті, які не мають міжнародних партнерів взагалі. Закарпаття лідирує в цьому показнику міжнародного співробітництва громад, бо близько 1000 громад по Україні не мають партнерів в ЄС. Тут треба розуміти, що йдеться саме про взаємовигідне рівноцінне партнерство, а не просто про постачання гуманітарних вантажів.

Інше питання — це рівень співпраці між областями в Україні, про який мало хто говорить, наголошує Сюсько. Зокрема, він радить, що таку співпрацю треба посилювати через реалізацію спільних інфраструктурних проєктів, навчальні, культурні обміни та розвиток спільних брендів. Наприклад, туристична промоція Карпатського регіону, яка може об’єднувати 4 області: Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку.

Туризм на Закарпатті під час війни. Розмова з Олександром Ковалем

Політика регіонального розвитку у ЄС прагне зменшити диспропорції між регіонами. За словами Сюська, існують десятки фондів, які спрямовані на вирішення проблематики вирівнювання рівня розвитку регіонів. Кількість коштів там вимірюється навіть не мільярдами, а десятками мільярдів євро.

— Не варто забувати, що в України є доступ до фондів Єврокомісії. Попри те, що частина з них поширюється тільки на обмежений перелік регіонів, є ті, які працюють на всій території України, — наголошує експерт.

Re:Open Zakarpattia ініційований та проводиться ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» у партнерстві з представниками громадянського суспільства, органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнесом та міжнародними партнерами.

Varosh,

Фото Наталі Радченко

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram