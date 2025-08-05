Михайло Дорогович презентував в Ужгороді авторський фотоальбом “Відвертість”

Фотоальбом «Відвертість» Михайла Дороговича – своєрідний творчий підсумок за понад 20 років роботи – побачив світ.

У каплиці Ужгородського замку відбулась презентація нового фотоальбому «Відвертість» знаного українського фотохудожника, портретного й документального фотографа Михайла Дороговича.

Видання об’єднало знакові світлини з п’яти авторських проєктів митця, що охоплюють понад два десятиліття творчої діяльності, розповів у коментарі Михайло Дорогович.

Відтак структурно альбом має 5 розділі, відповідно до авторських проєктів, над якими працював фотомитець: «Відомі та цікаві особистості Закарпаття», «Роми-келделарі», «Високогірні мешканці українських Карпат», «Культурний етнос Закарпаття», «Ференц Семан».

«До фотоальбому увійшли мої найвідоміші світлини, які здобували серйозні нагороди та ставали лауреатами міжнародних премій. Це портрети й відомих знакових людей, як от Ференц Семан чи Павло Бедзір. А також маловідомих, але неймовірних закарпатців – тих, що живуть у горах на висоті понад 1100 метрів, у складних умовах», — поділився митець.

Загалом до альбому увійшло близько 150 робіт. Михайло Дорогович називає його своєрідним підсумком творчого шляху.

Каже: «Можливо, більше таких масштабних збірок у мене не буде. Якщо й будуть нові альбоми, то вже вузькоспеціалізовані й монотематичні».

Видання побачило світ у київській типографії ArtHuss. Над підготовкою до друку працювали понад 9 місяців. Попередньо фотоальбом мав вийти ще у березні, однак через труднощі у співпраці з попереднім видавництвом, його поява на світ затрималася.

Наклад фотоальбому – 500 примірників. Частину з них Михайло Дорогович подарував гостям презентації: кожен із понад 60 відвідувачів отримав альбом із рук автора з його підписом.

Фотоальбом уже доступний до продажу, його можна придбати безпосередньо в автора, зв’язавшись із ним через соцмережі. Вартість примірника – 2 тисячі гривень.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команду Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Тіберій Шютів

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.