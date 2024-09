В селі Концово, в Ужгородському районі, цього вересня відкрилась школа-пансіонат My School. Мережа приватних шкіл My School торік відкрила середню школу, для 5-9 класів, а цього року вже і старшу — 10-11. Мережа отримала ліцензію і тепер є ліцензованим закладом освіти My School Education, пояснила Varosh генеральна директорка “Я Сям” та My School Катерина Ігнатюк.

— Все почалося з мережі садочків “Я Сям”, маємо три заклади в Ужгороді, — розповіла вона. — Коли в нас був перший випуск садочка, тоді ми відкрили перший клас і з того часу ростемо з нашими дітками. Заклад відкрили ще й тому, що з початком вторгнення чимало людей приїхали на Закарпаття і люди шукали роботу. Це були вчителі, а також батьки, які шукали школу для своїх дітей, а в нас не було місця, щоб прийняти цих діток.

Тоді відкрили 2 в 1 — і садочок, і з нуля відкрили школу початкову, на вул.Коритнянській. Торік My School мав перший випуск початкової школи і вже отримали запити на 5, 6, 7, 8 класи, тому відкрили ще й середню школу. У класах максимально 16 дітей, в нинішньому 10-му — наразі троє.

Навчання: спецкурси та логістика

Діти перебувають у школі з 8:30 до 18:00, усі завдання виконують у школі.

— У дітей крім основної програми є авторські спецкурси і ми знаємо, що їхнє навчання продовжується і ми відслідковуємо індивідуальну траєкторію успішності кожного учня. Бо коли відкриваєш новий клас, то діти приходять з різними рівнем знань. У старших класах для нас дуже важливим є те, чи хоче сам учень вчитися в нашій школі, чи це бажання батьків. Для нас важлива співпраця з дитиною.

На базі освітньої програми МОН діти навчаються паралельно на різних спецкурсах, як-от “Туризм”, “Правова культура”, кулінарні спецкурси тощо, які в кінці року закінчуватимуться практичними завданнями. Ці спецкурси доповнюватимуться, тому керівництво ліцею в пошуку фахівців різних спеціалізацій.

Учнів до школи й назад щодня возить двома маршрутами автобус. Ліцей в селі Концово відкрився у приміщенні, в якому планували відкрити будинку культури. Всі ці приміщення заклад орендує.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Катерини Ігнатюк

