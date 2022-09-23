“Ми навіть не знаємо, чи там хтось похований”: Мукачівська міськрада про перепоховання радянських воїнів

Виконком Мукачівської міської ради днями прийняв рішення про перепоховання рештків радянських солдат з центральної площі міста на територію Центрального міського кладовища по вулиці Томаша Масарика.

— Ніхто не знає, скільки там людей поховано, — сказав Varosh речник Мукачівської міськради Владислав Микита. — Ми навіть не знаємо, чи там насправді хтось похований. Тому й проводитимемо розкопки, щоб це з’ясувати. Документальних доказів нема, що там хтось похований. Є тільки пам’ятні плити, але чи було там поховання, чи ні — невідомо.

За словами речника, подальша доля зеленої зони перед міською ратушою буде вирішуватися вже після того, як з’ясують ці питання.

Ще у 2016 році в Мукачеві відбулося загальноміське консультативне опитування. 76% мукачівців, які взяли у ньому участь, висловилися за перенесення з почестями поховань загиблих з центральної частини міста Мукачева на центральне кладовище міста.

Varosh

Фото: Мукачівської міської ради

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