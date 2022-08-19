“Ми купили супутник”. Що саме купив фонд Сергія Притули

Сергій Притула опублікував відео, в якому розповів, на що пішли кошти, зібрані українцями на байрактари. “Українці, ви – космос. Ми купили супутник”, — сказав Притула.

За 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії. Цей супутник, за словами Сергія, дає доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я ICEYE і цей доступ викупили більш ніж на рік вперед.

Сергій Притула пояснив, що сьогодні ICEYE володіє найбільш розвиненою технологією радарної супутникової зйомки. Цей договір – це серйозний крок у забезпеченні критичних потреб українського уряду у даних спостереження і суттєва допомога нашим Збройним силам. Тому, за словами Притули, “бавовни буде багато”.

Нагадаємо, 22-24 червня українці зібрали кошти на 3 байрактари в рамках загальнонаціонального проєкту “Народний Байрактар”, який Сергій Притула організував спільно з блогером Ігорем Лаченковим. Компанія “Baykar” , вражена єдністю українців, надала три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати 600 млн гривень на купівлю супутника.

Varosh

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