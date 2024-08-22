Ініціатива створення хабів для жінок-підприємиць з’явилась з початком повномасштабної війни у спільноті жінок-підприємиць Ukrainian Women Entrepreneurs Hub. Наразі такі осередки діють уже в 5 містах України: в Чернівцях, Івано-Франківську, Запоріжжі, Києві та в Броварах. В організації діє навчальна програма, за якою вже навчили більше 6 тисяч жінок. Про це Varosh розповіла Марина Саприкіна, керівниця Центру «Розвиток Корпоративно-Соціальної Відповідальності”, засновниця U&WE HUB, програми з розвитку жіночого підприємництва.

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— Ми формуємо спільноту жінок-підприємиць і це дуже потужно — бачити, як жінки з Франківська спілкуються з жінками з Броварів, Запоріжжя, Чернівців та Києва. Ми бачимо дуже багато позитиву в цьому і дуже багато запитів щодо того, щоб відкрили такий хаб. Ми хочемо зробити регіональні кластери, і Закарпаття розглядали давно.

В Ужгороді в Марини Саприкіної збіглися інтереси в плані створення хабу як із владою (в обласній раді створення хабу прописане в стратегії розвитку), так і з власне підприємцями. Збіг цінностей з власницею артпростору “Ліс” Юлією Дуб став визначальним і, зі слів Марини Саприкіної, хаб в Ужгороді створять ще до кінця цього року.

В хабі працюватимуть з жінками, які вже є підприємицями та з тими, хто тільки планує свої перші кроки в бізнесі:

— Ми бачимо, що 50% жінок до нас приходять уже з готовим бізнесом, а інші 50% — тільки з ідеєю, — каже Марина Саприкіна. — На виході ми бачимо, що половина з тих, у кого немає бізнесу, впродовж кількох місяців реєструють бізнес. А інша половина жінок масштабують свій бізнес. І вони підтримують одна одну і надихаються успіхами одна одної. Це дуже велика наша гордість, тому що жінки дуже відважні, вони реєструють бізнес, щоб платити податки, від чого виграє громада.

Жінка у бізнесі під час війни. Колонка Олени Ціви, Ліка-Комфорт

Як діятиме хаб?

У U&WE HUB є безоплатний навчальний курс, який відбувається раз на квартал. В період між курсами в хабі постійно відбуваються лекції, зустрічі з психологинею. Тобто команда хабу складається з локального координатора, психологині, адміністратора дитячої кімнати.

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— Часто жінки не йдуть на навчання, бо нема з ким залишити дитину. Ми це питання закриваємо, — каже Марина Саприкіна. — Також у нас є фасилітатор. Тому коли навіть нема навчання, жінки все одно приходять на зустрічі. Ми проводимо лекції, майстеркласи для жінок по бізнесу. Програма U&WE HUB — флагманська програма нашого центру розвитку і команда в нас дуже потужна. Працюємо ми за навчальною програмою МІСТ (масштабування, ідея, стратегія, трансформація), яка розрахована на 30 дівчат за один “курс”.

Жінок до навчання обирають за співбесідою, надаючи перевагу найбільш вмотивованим. Новий набір проводять раз на квартал.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки U&WE HUB у Фейсбуці

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