Музей війни відкрили в мукачівському замку “Паланок”

Унікальну експозицію відкрили сьогодні у трьох залах Паланку — речі та бойові артефакти захисників Мукачівського прикордонного загону, 128-ї та 3-ї окремої штурмових бригад. Зброя, військовий одяг бійців, шеврони, бойові прапори, а також понад 700 фотографій, — повідомляють у Мукачівській міській раді.

Працівники музею разом з ГО «Мистецтво проти війни» працювали над створенням музею рік. Сьогодні, на відкритті музейні зали освятили та провели молебень за полеглими Героями.

З нагоди відкриття музею вхід до замку був вільним. Експозиції відвідали військові, рідні та близькі героїв, представники військових частин, громадські організації, мукачівська молодь, школярі та інші відвідувачі.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Мукачівська міська рада

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