У мукачівському замку «Паланок» незабаром запрацює музей, присвячений героїзму українських захисників.

Музей війни облаштовує у Мукачеві ветеран АТО, голова ГО «Мистецтво проти війни» Анатолій Готько. У закладі будуть зібрані артефакти війни ще з часів проведення АТО і до нинішнього часу повномасштабної війни в Україні.

«Спочатку у 2017 році у замку діяла експозиція експонатів АТО. Наступну я облаштував тут перед повномасштабним вторгненням, у 2021-му році. Наразі створюю вже повноцінний музей, де діятимуть три експозиційні зали», – розповів у коментарі Varosh Анатолій Готько.

Музей буде присвячений героїзму воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади, Мукачівського прикордонного загону, 3-ої штурмової бригади «Азову». Також тут буде окрема зала пам’яті загиблих Героїв Мукачівщини.

Експонати для Музею війни передавали безпосередні учасники бойових дій – побратими Анатолія з часів проведення АТО, друзі військові, представники діючих бойових підрозділів.

У закладі можна буде побачити елементи зброї, яка застосовується у війні, колекцію шевронів та прапорів бойових бригад, зразки форми та військового екіпірування захисників. Також буде представлено колекцію з близько 700 світлин, що фіксують моменти війни та героїзм українських військових з 2014 року і понині.

«Буде окремий стенд, де я зібрав дуже багато шевронів. На манекенах – форма різного зразка: зимова, літня, «мілтек», так звані «кікімори». Багато прапорів: лише зі 128-ої гірсько-штурмової бригади маю 12 прапорів, включно з прапором України», – розповів Анатолій Готько.

Додатковою окрасою експозиційних залів стануть 6 стінописів, які створив мукачівський прикордонник, художник Ярослав Романюк. Раніше чоловік займався розписом церков – працював зі станковим та монументальним живописом. Тож у сюжетах стінописів для музею пов’язав церковну та військову теми, пояснив Анатолій Готько:

«На малюнках Пресвята Богородиця покриває покровом військових. Ісус несе хрест, залишаючи позаду війну, коли перед ним – мирне життя і діти у візочках. У кімнаті полеглих – архангел Михаїл, а крізь поле соняшника йде військовий».

За словами Анатолія Готька, Музей війни створюється за сприяння Мукачівської міської ради та за фінансової підтримки Мукачівського історичного музею, який, зокрема, здійснив ремонт у майбутніх експозиційних залах та закупив флаштоки для розміщення колекції прапорів.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук сторінка “Національне військове меморіальне кладовище”

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