Мурал, присвячений 128-ій ОГШБр з’явиться незабаром в Ужгороді

В Ужгороді незабаром може з’явитися мурал, присвячений 128 ОГШБр і всім захисникам із Закарпаття, а в Києві — мурал, присвячений легендарній бригаді «Птахи Мадяра». Про такий проєкт оголосив благодійний фонд “Сучасна Україна”, з яким 6 лютого меморандум про співпрацю підписав голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Як розповів Varosh президент фонду, Володимир Гавриш, фонд був створений у грудні 2021 року і мав на меті створити серію патріотичних муралів у кожній області України:

— Тоді всі говорили про можливу війну і ми хотіли зробити цей проєкт, щоб об’єднати людей. Щоб кожен українець і кожен громадянин, який проживає на території України, розумів, пам’ятав, що ми єдина нація і саме через культуру це все показати і сплести Україну таким потужним, мистецьким, культурним посилом до людей. Але у зв’язку з тим, що прийшла війна у 2022 році повномасштабна, ми трішки переключилися на допомогу військовим та людям, які постраждали від війни.

За цей час фонд втілює 4 проєкти: “Фронт”, в якому залучили близько 200 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони, “For Kids UA” (допомога дітям, які постраждали від війни), “Пізнай, відкрий Україну”, через який планують у 195 країнах світу встановити артоб’єкт сучасних українських митців для популяризації України в світі.

— І, власне, ці артоб’єкти через додану реальність, через VR люди зможуть сканувати через телефон і бачити роботи наших українських митців, — каже Володимир Гавриш.

За час війни фонд реалізував кілька стінописів і в Україні: присвячений ГРУ України “Мудрий панує над зірками”, мурал з воїном-козаком, який дає відсіч медведю-окупанту. Кошти з муралів, які фонд реалізовує в Україні, направляють на підтримку Сил оборони України.

Стінопис 128-ій ОГШБр в Ужгороді

Щодо оголошених у розмові з головою ОВА планів, Володимир Гавриш сказав: наразі команда шукає відповідну стіну.

— Як тільки буде затверджена стіна, паралельно будемо презентувати той склад художників, які будуть долучені до реалізації муралу в Ужгороді. Художники будуть всеукраїнського масштабу, можливо так само десь хтось буде і залучений з Ужгорода.

Щодо ескізу в Києві, то десь місяць тому велися перемовини з Робертом Мадяром, що фонд хоче зробити мурал підтримку підрозділу “Птахів Мадяра”.

— Ми зараз проговорюємо концепт. Зараз питання, хто буде реалізовувати, — пояснив Гавриш.

Нагадаємо, за час з початку повномасштабного вторгнення в Ужгороді з’явилося понад 10 патріотичних стінописів, виконаних місцевими художниками.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Наталі Кравчук/АрміяInform, мурал фонду “Мудрий панує над зірками”

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