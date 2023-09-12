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Мурал на стіні ТЦ “Едельвейс” малює художниця Катерина Туз

12 Вересня 2023 2

Молода дівчина, ужгородка на фоні філармонії та згруба — рис греко-католицького собору. Таким, за словами художниці Катерини Туз, яка виконує роботу, буде малюнок на стіні ТЦ “Едельвейс” в Ужгороді.

Mural Tuz

— На малюнку буде і річка, і човен, — сказала вона Varosh.

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Малюнок художниці замовили власники торгівельного центру. Готова робота буде, за словами Катерини, ближче до кінця вересня.

Varosh,

Фото художниці

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