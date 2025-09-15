Facebook
Новини

Мункач-сауер: у Мукачеві презентували авторський коктейль, присвячений місту

15 Вересня 2025 109

У коктейлі Мункач-сауер (Munkacs Sour) — ірландське віскі, вишневий сироп і лимонний сік. Його розробили та презентують у барі “Червоні двері”, аби змінювати культуру споживання алкоголю в місті, розповів Varosh засновник закладу Віктор Стинич.

— Є повно коктейлів, присвячених містам: коктейль “Манхеттен”, “Париж”, два чи три коктейлі, присвячені Києву, — розповів він. — То ми якось задумалися, якщо створити коктейль, присвячений Мукачеву, то що б туди входило. Так я почав думати, з яким алкогольним напоєм, з якими смаками асоціюється Мукачево. І першим на думку спало віскі — напій кельтів! Адже Мукачеві знаходилось найсхідніше поселення кельтів — Галіш- Ловачка. Тож кельти й віскі мають глибокий зв’язок з Мукачевом. Наступна моя асоціація була з сакурами або вишнями. Фактично ці два смаки й лягли в основу Munkacs Sour.

коктейль Мункач сауер 1

Munkacs Sour (ліворуч) та Old Munkacs, коктейль, який поки що в розробці.

— Коктейль належить до групи сауерів. Класично вони складаються з міцного алкоголю, чогось кислого, як лимон і чогось солодкого для балансу, як цукор. Ми відштовхнулись від місцевих смаків та символів, й зупинились на віскі-сауері. Тому і Munkacs Sour, — пояснює Віктор. — Зрештою, у коктейлі поєднали ірландський віскі, вишневий сироп, який самі варимо, додали лимон, щоб збалансувати солодкість і отримали напій дуже гарного рожевого кольору, як сакури.

Напій уже спробували постійні відвідувачі, а 15 вересня його презентували в закладі офіційно.

“Катран” від Віктора Стинича –  шматочок доброго Закарпаття на вашому столі 

Віктор Стинич каже, що цей коктейль може стати ще однією впізнаваною гастрономічною візитівкою Мукачева.

Фактично коктейль, присвячений Мукачеву — це один з кроків, щоб зробити приємне і для міста, і для мукачівців. А якщо це їх підштовхне зрозуміти трошки більше про культуру коктейлю, то вже добре.

*Ця публікація не є рекламною. Наше медіа не отримувало фінансової винагороди за її створення чи розміщення. Ми поділяємо інтерес до цієї теми та публікуємо матеріал виключно в рамках партнерських відносин, що базуються на спільних цінностях і прагненні висвітлювати важливі суспільні питання.

Зоряна Попович, Varosh,
Фото надані Віктором Стиничем

