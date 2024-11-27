Мультимедійну версію унікального “Королевського Євангелія” презентують у четвер, 28 листопада в Ужгородському замку. Унікальність полягає в поєднанні цифрових технологій з реальним форматом книги. Охочі зможуть переглянути і доторкнутися до понад 30 сторінок пам’ятки 1401 року, розповіла Varosh директорка Краєзнавчого музею ім..Легоцького Ольга Шумовська.

Це розробка української компанії 3D.com.lab і це 5-й проєкт в Україні. Подібним чином відтворені Острозька Біблія, Суботівське Євангеліє в музеї в Чигирині, “Червона книга України” в обласному Краєзнавчому музеї Кропивницького.

— Цим ми відтворюємо Євангеліє і водночас зберігаємо його в цифровому форматі, — пояснила Ольга Шумовська. — Ми оцифрували всю пам’ятку, але презентуємо тільки його частину, бо усі 176 сторінок ніхто гортати не буде.

Збільшили мультимедійність

Обладнання встановили в Каплиці музею на другому поверсі і мультимедійна версія пам’ятки буде доступна для відвідувачів весь час. Перегляд супроводжуватиметься церковною музикою.

Нещодавно Краєзнавчий музей проводив анкетування відвідувачів і, як розповіла Ольга Шумовська, серед побажань були прохання збільшити мультимедійність музею.

— Тому я й почала шукати цікаві унікальні експонати в музеї, які можна оцифрувати. Хотілося зробити щось справді оригінальне, не повторювати кроки інших музеїв. Так, знайшла розробників 3D технологій, ми з ними домовились і завтра презентуємо проєкт. Його повністю оплатили ми самі, за кошти, які заробляємо, — додала Ольга Шумовська.

Презентація обладнання відбудеться завтра, 28 листопада, об 11:00 в Каплиці Ужгородськго замку.

Нагадаємо, “Королевське Євангеліє” — рукопис 1401 року, написаний на 176 аркушах, прикрашений мініатюрами, заставками та ініціалами. Рукопис переписаний у храмі Михаїла замку Нялаб (сучасне Королево), звідси і його назва. Євангеліє дослідники вважають найдавнішою рукописною книгою Закарпаття, створеною на папері. Воно є цінним джерелом історії, визначною пам’яткою української мови, книжкового рукописного мистецтва та українського письменства.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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