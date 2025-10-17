Школярі Мукачівської загальноосвітньої школи №20 імені Олександра Духновича передали волонтерській ініціативі MyDrones 90 тисяч гривень, зібраних на шкільному благодійному ярмарку. Це найбільший разовий внесок від одного донора за всю історію проєкту “Мукачівські дрони”, сказав один із засновників ініціативи, волонтер та гід Макс Адаменко.

Благодійний ярмарок відбувся 9 та 13 жовтня у два етапи, для учнів 1-5 та 6-11 класів, продавали домашню випічку, смаколики, напої, каву, соки та обереги ручної роботи. Кошти збирали цілеспрямовано для допомоги Збройним Силам, – пояснив Varosh директор Мукачівської загальноосвітньої школи №20 Михайло Данашевський.

— Ми не планували якусь конкретну суму. Думали, скільки зберемо — стільки й передамо. І так вийшло, що зібрали найбільше, – розповів він.

До благодійного заходу долучилися також батьки, вчителі та навіть знайомі родин учнів.

Макс Адаменко зізнався Varosh, що не очікував такої суми:

— Зазвичай передають 5, 10, 15, 20 тисяч, а тут – 90 тисяч! Для порівняння, скільки ми можемо збирати у скриньки на вулиці цілий місяць, — каже він.

Це не перша допомога від школи – за 1,5 роки існування проєкту навчальний заклад долучався до збору коштів понад п’ять разів: допомагають не тільки MyDrones, а й різним підрозділам, де служать батьки школярів.

Понад 160 тис. грн зібрали під час благодійних екскурсій у замку “Паланок” у Мукачеві: як записатись на екскурсію та на що спрямовують кошти

Зібрані кошти підуть на закупівлю дронів та супутнього обладнання для підрозділів ЗСУ. За словами Адаменка, один 13-дюймовий дрон коштує близько 15 тисяч гривень, але пілотам також потрібні антени, кабелі, акумулятори, зарядні станції та інше обладнання.

Нагадаємо, торік за тиждень 5 шкіл Мукачева передали проєкту “Мукачівські дрони” 130 403 гривень.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: зі сторінки школи та Вікторії Фантс у фейсбуці

