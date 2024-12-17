Мукачівець Сергій Танчинець знову може потрапити в журі нацвідбору на Євробачення

У «Дії» стартувало голосування за майбутній склад журі національного відбору на пісенний міжнародний конкурс «Євробачення-2025».

Серед потенційних кандидатів у склад журі – лідер гурту «Без обмежень», закарпатець Сергій Танчинець. Торік він уже був у складі журі національного відбору разом із Андрієм Данилком та Джамалою.

Цього року серед кандидатів, за яких українці можуть віддати свій голос, окрім Сергія Танчинця: співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала, лідер гурту Latexfauna Дмитро Зезюлін, фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко, музикант, поет і продюсер Саша Чемеров, режисерка і кліпмейкерка Катя Царик, засновник проєкту Pianoboy Дмитро Шуров, телерадіоведуча Анна Свиридова, саундпродюсер та учасник гурту TVORCHI Андрій Гуцуляк, лідер гуртів KALUSH Kalush Orchestra, переможець Євробачення-2022 Олег Псюк.

Голосування за майбутній склад журі нацвідбору Євробачення триватиме до 23 грудня. Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років.

Для цього в застосунку «Дія» треба в розділі «Сервіси» обрати «Опитування» і віддати свій голос за вашого кандидата.

За результатами голосування організатори сформують рейтинг, і трьом кандидатам, які наберуть найбільшу кількість голосів, запропонують підписати угоду члена журі. Якщо хтось із них не зможе підписати відповідну угоду через вагомі причини, членом журі стане наступний у рейтингу кандидат.

Сформована у підсумку голосування трійка журі разом із глядачами обиратимуть артиста чи гурт, які представлять Україну на Євробаченні-2025.

Національний відбір на міжнародний конкурс відбудеться у лютому 2025 року.

69-й пісенний конкурс «Євробачення» пройде у швейцарському місті Базель з 13 по 17 травня 2025 року. Музичний майданчик зможе вмістити понад 12 тисяч глядачів, продаж квитків на Євробачення-2025 розпочнеться 29 січня наступного року.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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