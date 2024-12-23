Мукачівець Сергій Танчинець увійшов до складу журі нацвідбору Євробачення-2025

З 16 грудня у мобільному застосунку «Дія» тривало голосування за склад журі Національного відбору на конкурс Євробачення-2025.

Впродовж тижня українці могли віддати свій голос за одного із 10 кандидатів.

За підсумками опитування визначилася трійка лідерів, яких українці хочуть бачити у складі журі на нацвідбір Євробачення. Ними стали: співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала, лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець та фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

Як повідомляє Суспільне Мовлення, загалом участь у голосуванні взяли 442 372 українці.

За кандидатуру Сергія Танчинця свій голос віддали 89 516 учасників опитування (20,24%). Досвід суддівства на нацвідборі для нього буде вже другим поспіль: минулого року співак і музикант так само у результаті голосування увійшов до складу журі.

Трійці лідерів голосування організатори конкурсу запропонують підписати угоду члена журі, після чого вони офіційно посядуть суддівські крісла нацвідбору Євробачення-2025. У разі, якщо хтось із переможців не зможе підписати відповідну угоду через вагомі причини, членом журі стане наступний у рейтингу кандидат. Після підписання угоди трійку суддів оголосять публічно.

У фіналі Національного відбору вони разом з глядачами обиратимуть представника України на Євробаченні-2025.

Фінал Нацвідбору-2025 пройде 8 лютого. Попередньо до списку фіналістів потрапили 9 артистів та груп: KHAYAT, Маша Кондратенко, Ziferblat, Future Culture, ДК Енергетик, MOLODI, Абіє, KRYLATA, Влад Шериф. У січні у дії відбудеться рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного, десятого учасника Нацвідбору. Повний список учасників нацвідбору Євробачення-2025 оприлюднять 17 січня.

69-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2025 пройде у швейцарському місті Базель з 13 по 17 травня 2025 року. Участь у конкурсі візьмуть 38 країн. Музичний майданчик зможе вмістити понад 12 тисяч глядачів, продаж квитків на Євробачення-2025 розпочнеться 29 січня наступного року.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: Інстаграм Сергія Танчинця

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