“Мукачево”: Святослав Вакарчук та “Океан Ельзи” презентували нову пісню й відеокліп

Пісня під назвою “Мукачево” стала першим стартовим синглом нового альбому гурту “Океан Ельзи”.

“«Мукачево» – дуже дорога і, без перебільшення, особлива пісня для мене. Вона про межу між “бути” і “здаватись”, між чужою вигадкою і твоєю реальністю, між тим, яким тебе малюють інші, і тим, ким ти, насправді, був і є”, – зазначає лідер гурту Святослав Вакарчук.

Також, за його словами, хоч ця пісня звучить як автобіографічна, вона – про всіх нас: “Слухаючи її, кожен може знайти себе, згадати чи усвідомити свої «Мукачево», «Львів» чи «Поділ». У кожного з нас є розчарування, втрати, здобутки і перемоги. Є власне «я». Та фокус у тому, що деякі люди знають, ким вони є, деякі – шукають і не можуть знайти цю відповідь, а деякі взагалі не замислюються над цим… Для мене завжди було важливим знати, хто є я. І про це моя нова пісня”.

Презентуючи пісню, музикант звернувся до слухачів, які її вподобають, з проханням не просто слухати, а почути, відчути, і, зрештою, зустрітися з тим хлопчиком чи дівчинкою, з тим підлітком, з тим юнаком чи дівчиною всередині себе і запитати: «ким ти був? ким ти є? тобі й досі «болить»? ».

Анімаційний кліп до пісні “Мукачево” створювала агенція and action. Над ілюстраціями працювали Софія Покорчак та Софія Калин, над анімацією – Теймур Бзікадзе, Микола Багрій, Максим Котляр та Софія Покорчак

Святослав Вакарчук народився у Мукачеві, звідки родом його мати. Через 2 місяці після його народження родина Святослава переїхала до Львова, де вже він зростав і ходив до школи.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: кадр із відеокліпу