Мукачево – четверте, Ужгород – тринадцятий: оприлюднено Рейтинг прозорості міст-2024

Програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine презентувала результати Рейтингу прозорості міст під час повномасштабної війни.

Як повідомляють в організації, аналітики оцінювали 100 муніципалітетів з 21 області України за 70 критеріями.

За результатами оцінювання лідером рейтингу з прозорості стали Чернівці. Місто отримало 84,5 бала зі 100 можливих.

На другому місті опинилася Вінниця, набравши 81 бал, на третьому – Луцьк із 76 балами.

Четверте місце у рейтингу посіло закарпатське Мукачево, яке набрало 75 балів.

Тим часом обласний центр Закарпаття – місто Ужгород – опинилося у рейтингу на 13 місці, набравши 62 бали.

Представлене у рейтингу і Берегове – на 81 місці (26 балів), і Хуст – на 96 місці (16,5 балів).

У десятці лідерів – 7 обласних центрів і 3 інших міста

Загалом у десятку найкращих увійшли сім обласних центрів та три інших міста. Крім п’яти прозорих, це частково прозорі Біла Церква (69 балів), Миколаїв (68 балів), Кропивницький (67,5 балів), Дрогобич (66 балів) та Хмельницький (64,5 бали).

Середній рівень прозорості 100 міст – 41,6%.

Зі 100 міст, що оцінювались у 2024 році, 78 брали участь і в дослідженні 2023-го. Тоді середній рівень прозорості міст сягав 42,2%. Натомість у 2024 році середній рівень прозорості 78 муніципалітетів зріс до 45,4%.

При складанні рейтингу аналітики програми оцінюють міста за 50 індикаторами. Дослідження 2024 показало, що найкраще міста виконують індикатори, які поєднують у собі вимоги закону та найкращі практики управління. Середній рівень виконання цих індикаторів склав 45%. Трішки меншим є показник виконання індикаторів, пов’язаних із законодавчими вимогами — 44,1%.

Як повідомляв Varosh, у Рейтингу прозорості міст 2023 Мукачево також увійшло у п’ятірку лідерів. Ужгород тоді ж отримав статус «частково прозорого» міста.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сторінка CS Gladiator у Фейсбук

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