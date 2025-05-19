Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Мукачево – четверте, Ужгород – тринадцятий: оприлюднено Рейтинг прозорості міст-2024

19 Травня 2025 55

Програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine презентувала результати Рейтингу прозорості міст під час повномасштабної війни.

Як повідомляють в організації, аналітики оцінювали 100 муніципалітетів з 21 області України за 70 критеріями.

За результатами оцінювання лідером рейтингу з прозорості стали Чернівці. Місто отримало 84,5 бала зі 100 можливих.

На другому місті опинилася Вінниця, набравши 81 бал, на третьому – Луцьк із 76 балами.

Четверте місце у рейтингу посіло закарпатське Мукачево, яке набрало 75 балів.

Тим часом обласний центр Закарпаття – місто Ужгород – опинилося у рейтингу на 13 місці, набравши 62 бали.

Представлене у рейтингу і Берегове – на 81 місці (26 балів), і Хуст – на 96 місці (16,5 балів).

рейтинг2

Лідеру рейтингу прозорості міст 2024

У десятці лідерів – 7 обласних центрів і 3 інших міста

Загалом у десятку найкращих увійшли сім обласних центрів та три інших міста. Крім п’яти прозорих, це частково прозорі Біла Церква (69 балів), Миколаїв (68 балів), Кропивницький (67,5 балів), Дрогобич (66 балів) та Хмельницький (64,5 бали).

Середній рівень прозорості 100 міст – 41,6%.

Зі 100 міст, що оцінювались у 2024 році, 78 брали участь і в дослідженні 2023-го. Тоді середній рівень прозорості міст сягав 42,2%. Натомість у 2024 році середній рівень прозорості 78 муніципалітетів зріс до 45,4%.

При складанні рейтингу аналітики програми оцінюють міста за 50 індикаторами. Дослідження 2024 показало, що найкраще міста виконують індикатори, які поєднують у собі вимоги закону та найкращі практики управління. Середній рівень виконання цих індикаторів склав 45%. Трішки меншим є показник виконання індикаторів, пов’язаних із законодавчими вимогами — 44,1%.

рейтинг1

Рейтинг прозорості міст 2024

Як повідомляв Varosh, у Рейтингу прозорості міст 2023 Мукачево також увійшло у п’ятірку лідерів. Ужгород тоді ж отримав статус «частково прозорого» міста.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сторінка CS Gladiator у Фейсбук

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # новини Varosh # прозорість Ужгород # рейтинг прозорості # рейтинг прозорості міст # рейтинг прозорості міст 2024 # рейтинг прозорості міст Мукачево # рейтинг прозорості міст Ужгород

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Закарпатські ветерани вчитимуть охочих в Ужгородському замку стрільбі з лука

107 академічних ліцеїв працюватимуть на Закарпатті: реформа старшої школи

Фестиваль “Золота китиця”: “Хочемо сформувати дитячу театральну спільноту”

До Генплану Ужгорода внесли всі правки містян, новий проєкт не створювали