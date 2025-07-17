Мрія військового, яку здійснила дружина: історія створення простору Greenkova

15 липня 2025 року в селі Гута Оноківської громади відкрилася відпочинкова зона Greenkova — затишне місце, де гармонійно поєднуються природа, комфорт і сімейний відпочинок. Проєкт, що народився з мрії українського захисника, став реальністю завдяки гранту Українського ветеранського фонду. Його втілила дружина військового — Кристина Данканич. Кристина та дизайнерка Наталі Шталь розповіли про шлях до реалізації Greenkova, ідею, цінності та натхнення, яке не зупиняє навіть війна.

«Це була мрія мого чоловіка»

Кристино, як з’явилася ідея створити Greenkova?

– Ідея належить моєму чоловікові, який зараз служить у Збройних силах України. Його родина десятки років тому використовувала цю земельну ділянку під городину. Попри те, що свого часу йому доводилося тут важко працювати, чоловік завжди любив це місце – за краєвид, за спогади. Ми часто говорили про можливість облаштування тут чогось подібного, але війна внесла свої корективи. Але задум все ж вдалося втілити, й саме зараз, навіть попри війну.

Рік тому ми дізналися про грантову програму Українського ветеранського фонду й, порадившись, зрозуміли: це наш шанс. Подали заявку – і отримали підтримку. А вже наприкінці року почали реалізацію проєкту “Greenkova — простір для сімейного відпочинку на природі”.

Як саме грант допоміг вам втілити проєкт?

– Підтримка від Українського ветеранського фонду стала справжнім поштовхом. Грант покрив значну частину витрат на оздоблення двох будиночків типу А-фрейм, альтанки та дитячого майданчика. Без цієї підтримки ми б точно не змогли так швидко реалізувати свій задум.

Наталі Шталь: «Ми хотіли, щоб природа була головним героєм»

Наталі, як ви працювали над дизайном Greenkova. Як створювали концепцію цього місця?

– Основною метою було – занурити гостей у природу. Я намагалася максимально зберегти природний ландшафт і вписати архітектуру так, щоб будинки та зони відпочинку були ніби заховані у зелені, гармонічно злилися з довкіллям.

Будинки A-frame – це актуальний архітектурний тренд, який ідеально вписується в карпатський ландшафт. Але ми хотіли додати унікальності: справжня дерев’яна шингля ручної роботи на фасаді, білі дахи, природна палітра.

Головною цінністю залишалися краєвиди – простори, які можна споглядати з вікон будинку. Або сидячи в чанах на терасі, слухати вітер, спів пташок, відчувати себе в моменті.

В інтерʼєрі ми використовували меблі та декори українського виробництва, або навіть власного. Так ми самі з разом з Кристиною і ще однією подругою зробили люстри з природних матеріалів для будинків.

Також для нас було важливо відчути натуральність, природність і екологічність в інтерʼєрі на дотик – ліжник з натуральної вовни, бавовняна постіль, мийка з натурального карпатського каменю, дерево на стінах і підлозі…

Подбали й про відпочинок у дощову чи сніжну погоду: у кожному будиночку встановлені проєктори, тож коли на вулиці дощить, можна влаштувати собі романтичний вечір за переглядом улюблених фільмів на великому екрані.

Проєкт, що підтримує своїх

Кристино, що для вас означає Greenkova сьогодні, окрім як втілення мрії чоловіка?

– З мрії чоловіка цей проєкт виріс у дещо більше: нині це – простір зі своєю філософією. Більшість декору й елементів, використаних при його оформленні – від українських виробників. Ми свідомо обирали речі з душею, щоби підтримати тих, хто творить в Україні.

Крім того, Greenkova – це не просто туристична зона: це місце, де ми хочемо підтримувати ветеранів і їхні сім’ї. Для них у нас будуть знижки, аби щоб вони могли відпочити після служби. Це наш спосіб сказати “дякую” тим, хто боронить нашу країну.

Цей проєкт став і моїм особистим викликом: я навчилася вірити в себе, працювати з командою і втілювати великі ідеї. Я вдячна Наталі за її креативність і Артуру, який відповідав за будівництво та оздоблення, за професіоналізм.

Яке майбутнє у Greenkova?

— Найперше – налагодити роботу, відчути, що все функціонує. А далі, звісно – розвиток. Не люблю забігати наперед і озвучувати ідеї, які поки тільки у планах. Тому просто запрошую підписувати на нашу сторінку і приїжджати до нас в гості. Зі свого боку обіцяємо цікаві елементи декору, різноманітні заходи та інші речі, які треба бачити наживо. Наш слоган: «Greenkova – схованка від міста!». Й завітавши до нас, гості можуть самі у цьому переконатися.

Що б ви порадили дружинам військових, які хочуть реалізувати власні проєкти?

Не бійтеся мріяти та діяти. Грантові програми – це реальна можливість змінити життя. Шукайте підтримку, залучайте фахівців і вірте в себе. Кожен крок наближає вас до мети, навіть якщо спочатку здається, що це неможливо.

Greenkova – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як завдяки вірі й наполегливості, підтримці та спільній роботі мрія перетворюється на реальність, яка здатна надихати інших.

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Діана Тищенко, Varosh

Фото надані Кристиною Данканич

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