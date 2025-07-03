Можливості для молоді: відкрито набір на програму Next Visionaries 2025

ERSTE Foundation оголошує прийом заявок на програму Next Visionaries – для активних українців та українок віком 21–25 років, що прагнуть системно змінювати країну. Програма триватиме з жовтня 2025 р. до травня 2026 р. і завершиться навчальною поїздкою у Відень. Участь безоплатна. Організатори покривають усі витрати.

Вже другий рік поспіль ERSTE Foundation за підтримки Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України відкриває академічну програму з лідерства, європейської інтеграції та інновацій Next Visionaries. Програма націлена на молодь віком 21–25 років, яка прагне залишатися в Україні й реалізовувати в ній європейські практики, готуючи Україну до інтеграції в ЄС.

Хто може взяти участь? Українці та українки віком від 21 до 25 років, що мають ступінь бакалавра й вище, володіють англійською на рівні від B2, а також зацікавлені поліпшувати свої лідерські та професійні якості, щоб сприяти проєвропейському розвитку України.

Деталі навчання

Протягом 8 навчальних місяців, з жовтня 2025 року до травня 2026 року, 30 учасників поглиблять розуміння сучасного лідерства, цінностей та особистісного розвитку; ознайомляться зі структурою та роботою ключових інституцій ЄС; дізнаються більше про глобальне управління, інновації, цифрові та фінансові технології. А ще – познайомляться з провідними міжнародними експертами (дипломатами, науковцями, економістами та підприємцями) й долучаться до спільноти агентів змін.

Кураторами Next Visionaries є Наталія Кривда, докторка філософських наук, професорка КНУ ім. Тараса Шевченка, голова наглядової ради УКФ, та Роман Кобець, кандидат філософських наук, радник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Закордонним досвідом і поглядом на сучасний український контекст з учасниками поділяться 15 гостьових спікерів із країн ЄС та США. Серед них: Чинція Альчіді, старша наукова співробітниця Центру європейських політичних досліджень (CEPS) у Брюсселі; Деніел Бірз, доцент кафедри правосуддя Університету Джеймса Медісона (США); Юдіт Коленберґер, старша наукова співробітниця Австрійського інституту міжнародних відносин.

Формат навчання – двічі на тиждень онлайн із офлайн-заходами у Києві, Івано-Франківську та навчальною поїздкою до Відня. Окрім відвідування лекцій та практичних завдань, учасники працюватимуть над спільними проєктами. Після їхнього захисту вони отримають сертифікати про навчання (6 кредитів ECTS).

Участь безоплатна. Організатори покривають усі витрати: проживання, проїзд, харчування.

Прийом заявок

Прийом заявок триватиме до 13 липня. Щоб взяти участь, кандидатів запрошують заповнити аплікаційну форму українською мовою. Другий етап передбачає короткі співбесіди англійською мовою з відібраними учасниками. Під час відбору журі оцінюватиме освіту кандидатів, володіння англійською мовою та професійний/волонтерський досвід. Важливими також є мотивація і потенціал кандидатів у сприянні розвитку й інтеграційним зусиллям України.

Більше про програму

Програму Next Visionaries ініціювала ERSTE Foundation (Австрія) у 2024 році, щоб якісно підготувати молоде покоління візіонерів та інноваторів до євроінтеграції, сталого розвитку й повоєнної відбудови України.

«У сучасному суспільстві, де нестабільність і глобальні виклики потребують сміливих рішень, люди з візією стають рушійною силою. Вони формують майбутнє й прокладають нові шляхи до розвитку суспільства, науки, бізнесу, культури. Саме таку спільноту візіонерів ми створюємо в межах Next Visionaries і переконані, що наші учасники змінять Україну та світ», – зазначила Яна Барінова, програмна директорка з питань європейської політики та відносин з Україною ERSTE Foundation.

Випускниками першого набору програми стали 23 молоді фахівці. В травні 2025 року вони відвідали Відень із навчальною поїздкою, а три найактивніші учасниці отримали спеціальні подарунки – квитки на Європейський форум Альпбах.

«Програма відкрила для мене альтернативні шляхи розвитку власного майбутнього. Next Visionaries – це не лише про цінні знання, а й про круту спільноту. З учасниками я ніколи не познайомилася б за інших умов, адже ми представляємо різні галузі діяльності», – поділилася Поліна Семікіна, випускниця програми.

Докладніше про програму – на сайті, а всі оновлення – на Instagram-сторінці.

В разі питань, будь ласка, звертайтеся на info@nextvisionaries.org.

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Фото: Next Visionaries

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