Можливість релокації Запорізького медико-фармацевтичного університету розглядають на Закарпатті

Нині на базі Берегівського медичного коледжу навчаються 12 студентів з Індії, що є студентами Запорізького державного медико-фармацевтичного університету.

Про плани щодо релокації на Закарпаття згаданого вишу з Запоріжжя повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, початково Запорізький державний медико-фармацевтичний університет готовий забезпечити здобуття освіти для 100 студентів-іноземців у Берегові на наявній навчальній базі з перспективою розширення.

Як уточнили Varosh у Берегівському медичному коледжі, наразі тут навчається 12 студентів з Індії. Для організації освітнього процесу в коледжі виділили потрібну аудиторію. Навчання відбувається англійською мовою.

«Це пробний формат, дивимося, чи вистачить нашої навчальної бази, чи все студентам подобається. Наразі, кажуть, все подобається. Можливо, у вересні студентів приїде більше», – сказала директорка Берегівського медичного фахового коледжу Мар’яною Гаал.

Тим часом у Закарпатській ОВА згадують про обов’язковість реєстрації філії Запорізького медико-фармацевтичного університету в Берегові, що забезпечить сплату податків та надходжень до місцевого бюджету.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з соцмереж голови Закарпатської ОВА Віктора Микити

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