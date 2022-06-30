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«Мож буде скупити всьо з Європи»: нове відео «Нашої файти» про типи волонтерів

30 Червня 2022 1

“Українці дістануть все!. Типи волонтерів” — так називається нове відео від команди “Наша файта”. Як завжди дотепно та влучно, втім посеред жартів на екрані з’являються абсолютно серйозні ведучі — Міша (Карпенко), Паша (Мандзич) і Іван (Бонь) — із серйозним меседжем.

— Сьогодні ми знімаємо, жартуємо, працюємо, врешті-решт живемо тільки завдяки тим, хто боронить всіх нас на фронті, — каже Михайло. — І ми віримо в наших воїнів, але однієї віри замало. Якщо ти весело проведеш наступні кілька хвилин, то віддячиш тим, що перерахуєш овільну суму коштів на потреби нашиих ахисників.

Відтак, в описі відео ведучі опублікували номер рахунку для донатів від вдячних фанатів.

Varosh

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