“Мої думки про кіно”. Вийде перша книга режисера Антоніо Лукіча

У видавництві Stretovych відкрили передзамовлення на першу книжку українського режисера і сценариста, ужгородця Антоніо Лукіча – «Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій». Книжка вийде друком 18 листопада, — розповіла Varosh піар-менеджерка режисера Тетяна Власова.

У книжці Антоніо Лукіч розповів про накопичені за 15 років знання і творчі прийоми у кіно.

«На нас чекає подорож у світ теорії, складних формул, мономіфів та композиції. Ця книжка — це спроба вмістити в 300 сторінок знання, які я зібрав за 15 років і до яких весь час звертаюся в роботі, – розповідає Антоніо Лукіч. – Тут зібрано все, що стало мені в пригоді на шляху до написання трьох повнометражних фільмів: “Мої думки тихі”, ”Люксембург, Люксембург” та “Screaming Girl”».

Видання буде корисне усім, хто працює зі словом і розповідає історії у різних форматах, цікавиться сценаристикою і сторітелінгом, прагне поглибити і систематизувати знання або просто хоче глибше зрозуміти «як це зроблено» у кіно. Для максимально широкого кола читачів, — пишуть у прес-релізі видавництва.

Серед бонусів передзамовлення – можливість отримати автограф та навіть особисту доставку додому від Антоніо Лукіча. Усі передзамовлені книжки автор підпише і кожен отримає свій примірник із автографом. А три рандомні замовлення з Києва Антоніо Лукіч особисто привезе читачам додому.

Нагадаємо, торік, у жовтні Антоніо Лукіч, режисер стрічок “Мої думки тихі” та “Люксембург, Люксембург”, завів ютуб-канал про кіно — “Мої думки про кіно”. Режисер планує 92 серії про кіно і перше відеоесе про те, яких форм набуває Бог в баченні майстрів кінематографу — “Як кіно показує нам Бога?”. Наразі до перегляду доступні 11 відео.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Видавництво Stretovych

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