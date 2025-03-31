Команда Transparency International Словаччина зробила аудит 17 громад Закарпаття та намагалися з’ясувати, якою є мовна доступність інформації на офіційних сайтах органів самоврядування. Перевірка включала наявність англомовних версій та перекладів мовами національних спільнот, а також актуальність контактних номерів.
Цей аналіз є частиною ширшого нідерландсько-словацько-українського проєкту “Посилення верховенства права на місцевому/ регіональному рівні в Україні: приклад Закарпатської області”, який втілюється за підтримки уряду Королівства Нідерланди у рамках програми MATRA.
Пілотним регіоном проєкту є Закарпатська область — край з високою часткою національних меншин, де мовна доступність інформації мала б бути нормою. Метою ініціативи є покращення відкритості органів влади та доступності публічних даних також для національних меншин.
На офіційному сайті міста Ужгорода немає дублювання української версії сайту англійською мовою чи мовами національних спільнот. Англомовне посилання веде на порожню сторінку. Подібна ситуація і в соціальних мережах (Facebook або Instagram) — дублювання англійською немає.
— Я кілька разів телефонувала у міську раду, але контактні номери, зазначені на головній сторінці, виявилися неактивними, — каже Крістіна Марова, координаторка проєктів Transparency International Словаччина
Таким чином, отримати інформацію телефоном не можуть не лише іноземці, але й самі мешканці міста.
Дослідниця також перевіряла й сайт міста Мукачева, але він виявився недоступний для іноземців. (Не)існування мовних версій перевіряли через партнерів з України, але ситуація виявилася подібною: місто не використовує жодного інструменту, який би надавав хоча б базову інформацію — ані мовами меншин, ані англійською.
— З двох номерів, зазначених на сайті — один не працював, а з другого номера ніхто не відповів, навіть після неодноразових спроб у різні дні та години, — відзначає Марова. — Соціальні мережі, через які самоврядування активно комунікує, як і у випадку з Ужгородом, ведуться винятково українською мовою.
В Берегові, де проживає найбільша угорська громада регіону (75 тис. згідно з переписом 2001 року), офіційний сайт міста містить інтегрований інструмент Google Translate. Завдяки цьому інструменту вміст сайту можна перекласти десятьма мовами, зокрема угорською та англійською, а також малорелевантними іспанською чи болгарською.
Також у мережі Facebook місто спілкується з мешканцями двома мовами. Українську версію дописів чи відео доповнює угорський переклад.
Берегове — не єдине місто, яке для подолання мовного бар’єру використовує Google Translate. Такий самий інструмент мають і інші громади регіону — загалом 5 із 17, охоплених аналізом. Відтак певна інформація доступна англійською, угорською, а також уже згаданими іспанською чи болгарською мовами. Попри широкий вибір мов, в окремих випадках перекладач просто не працює — сторінка не перекладається взагалі або мовна версія зникає після наступного кліку.
— Використання автоматичних інструментів перекладу — це непогане рішення, адже економне, не потребує великих кадрових ресурсів і в багатьох випадках цього достатньо для базової орієнтації. Важливо, однак, щоб вони були налаштовані зрозуміло, працювали стабільно та охоплювали хоча б основну інформацію про функціонування міста і контакти, — каже дослідниця.
Подібні інструменти використовують і кілька словацьких міст. Місто Глоговец (20 тисяч населення) окрім англійської дозволяє відвідувачу дізнатися основну інформацію про повноваження мера чи комунальні підприємства міста ще на 4 мовах.
Цікавим є також приклад Великого Медєру, де проживає численна угорська громада. Сайт міста хоч і не перекладено повністю угорською, проте важлива інформація про функціонування місцевого самоврядування є доступною.
В контексті міжнародних партнерств, інвестицій, журналістських чи дослідницьких проєктів англійська мова є ключовим інструментом міжнародної комунікації.
Додамо, що у червні 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким англійська мова офіційно визнана мовою міжнародного спілкування в Україні.
Доступ до публічної інформації Марова перевірила й телефоном. Вона англійською питала, чи можна ознайомитися з бюджетом громади у форматі таблиці.
— Реакції були неоднозначними: у деяких випадках люди клали слухавку, в інших ми просто не змогли порозумітись. Лише два міста — невеликі Перечин і Буштино — переадресували нас на колег, які не мали проблем з англійською, — каже Марова.
У Перечині нас скерували до подання офіційного запиту (з місячним терміном відповіді), у Буштині охоче продиктували номер WhatsApp, куди ми могли надіслати запитання.
— Ці дві маленькі громади показали, що навіть без великих бюджетів можна бути доступними. Ще більш прикро, що базову комунікаційну інфраструктуру — як-от функціональний номер телефону або контакт англійською мовою — не забезпечили два найбільші міста регіону, Ужгород і Мукачево. А саме вони мали б бути прикладом і встановити стандарт, на який могли б орієнтуватися менші громади, — пояснює представниця Transparency International Словаччина.
Мовна недоступність — це проблема не тільки в Україні. Подібні виклики стоять перед містами та громадами Словаччини. У 2022 році Transparency International Словаччина у своєму рейтингу доступності міських вебсайтів з’ясувала, що аж 42 зі 100 словацьких міст не надавали на своїх сторінках жодної інформації англійською мовою.
Схожа ситуація і з наданням інформації телефоном англійською мовою. Лише у трьох випадках із восьми Transparency вдалося отримати конкретну інформацію англійською у регіонах.
Зрозуміло, що органи самоврядування, особливо малі, часто не мають можливості наймати людей, які володіють кількома мовами. Але саме тому важливі прості та дієві інструменти — у вигляді онлайн-перекладача або окремого електронного листа на контактну особу, яка зможе відповісти хоча б на базові запитання.
У регіоні, де проживає кілька національностей, це не має бути лише інструментом для іноземців. Мовна доступність інформації, особливо мовами меншин, є питанням основного громадянського права — розуміти те, що відбувається у моєму місті.
Покращення мовної доступності — це не лише питання зручності, але й фундаментального права на доступ до інформації різних національних спільнот, які проживають в Україні чи будь-якій іншій країні ЄС.
Галина Гичка, Varosh
Фото: з дослідження Transparency International Словаччина
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