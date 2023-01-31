Мотиваційний вечір для жінок “VONA” пройде в Ужгороді

Мотиваційний вечір для жінок “VONA”, на якому окрім спілкування збиратимуть також кошти на потреби ЗСУ, проведуть 10 лютого в Ужгороді. Також на вечорі виступлять спікерки, які зможуть налаштувати жінок на приємне проведення часу, розповіла Varosh ініціаторка заходу, власниця івент-агенції “My Day” Мирослава Малькова.

На вечорі виступлять Рената Ізай — психолог з 13-річним досвідом, гештальт-терапевт, яка спеціалізується на постравматичних станах, панічних атаках, співзалежних стосунках, страхах та тривогах. Вона говоритиме про те, як жінці бути свідомою та в ресурсі в нинішніх реаліях, та як залишитись жіночною.

Катя Брижань, спеціаліст у сфері СММ-стратегії та розвитку особистого бренду, розповість про нові правила соціальних мереж, про “не на часі”, контент “із моря” і те, як інформація змінює світ.

Сучасна поетка Настасія Семенюк читатиме свої вірші, на вечорі буде можливість поспілкуватися з нею та придбати збірки віршів авторки з автографом. Музичний супровід забезпечить співачка з Калуша YEVGENA (Євгена Андріїв). Ведуча вечора — Лариса Липкань.

— В кінці вечора буде безпрограшна лотерея, — розповіла Мирослава Малькова. — Частина проданих квитків на вечір буде передана на потреби ЗСУ. Потреба в допомозі ЗСУ є завжди, тому на отримані кошти придбаємо те, що саме буде актуально для наших хлопців на час завершення вечора. Окрім того ряд наших партнерів надали для аукціону подарунки вартістю від 2 тис грн. Відтак людина, яка побажає взяти участь в аукціоні, обирає лотерейний квиток і виграє подарунок, вищий за вартістю її внеску. Лотерея безпрограшна.

Мирослава Малькова додала, що після Ужгорода команда планує провести мотиваційний вечір “VONA” в Мукачеві, а потім — у Львові, Києві, Рівному.

Varosh

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