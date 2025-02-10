Мораторій на детальні плани територій просять ввести депутати Ужгородської міськради

Мораторій на затвердження детальних планів територій в м. Ужгород пропонують ввести депутати Ужгородської міськради Віктор Качур та Валентин Штефаньо. Проєкт рішення попросили доручити розробити управління правового забезпечення, управління містобудування та архітектури та винести на сесію, яка відбудеться 20 лютого.

— Детальний план території — це невеликі плани маленьких територій діючого генплану 2004 року, які депутати уточнювали або змінювали майже на кожній сесії міськради, — пояснив Varosh Валентин Штефаньо. — Так вони змінювали щоразу іншу ділянку, змінюючи конфігурацію наших зелених зон, зрозуміло, що не в більшу сторону, а в меншу. Вони змінюють цільове призначення земельних ділянок, вони змінюють дороги, парковки. Все, що пов’язано з нашою міською інфраструктурою, кожний детальний план впливає на генеральний план. І так вийшло, що на сьогодні настільки ситуація кардинально змінилася, що ми маємо такий запропонований генеральний план, в якому те, що стосується екології, взагалі не відображено.

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За словами депутата, такі зміни були дозволені до 1 січня 2025 року. З початку року за законом, прийнятим Верховною Радою, повністю заборонено змінювати план міста за допомогою детальних планів.

— Якщо ми хочемо прийняти якийсь генеральний план, а ми його мусимо прийняти, тому що нам треба мати якийсь розвиток у місті, то нам треба спочатку, як мінімум, зупинити детальні плани, щоб не руйнувати хоча б те, що залишилося ще, — каже Штефаньо. — Але навіть при тому, що вже заборона є на детальні плани, вони зараз на сесію тягнуть ще 4 “деталки”. Це пряме порушення закону. Я тільки хочу 20 лютого дочекатися, коли вони приймуть порядок денний і проголосують за нього. Я одразу звернуся в прокуратуру з прохання відкрити кримінальну справу, тому що це пряме порушення закону.

Що каже юрист?

Адвокатка Наталія Майстренко підтвердила: закон про зміни щодо забудови територій №711-IV, від 17 червня 2020 року давав можливість до 1 січня 2025 року визначати функціональне призначення детальними планами території.

— Ми в суді зараз спростовуємо те, що йдеться про “визначати функціональне призначення”, а не змінювати, — пояснила вона Varosh. — Тобто була садибна забудова, вони змінили на багатоквартирну. Були землі загального користування або той же парк, а вони під багатоквартирну забудову змінюють і так далі. Зараз у нас ця справа і ми очікуємо на позиції Верховного суду. Визначається це призначення території там, де не визначено іншою містобудівною документацією. У нашому випадку генеральним планом функціональне призначення більшість територій визначене і детальний план не може змінювати його.

Наталя Майстренко пояснила: з 1 січня детальні плани територій можна розробляти, але в спеціальному форматі: за вимогами нового закону. І повинні відповідати генеральному плану, чого насправді немає.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Галина Гичка, головна світлина ілюстративна, з сесії Ужгородської міської ради

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