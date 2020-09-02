Молодий ужгородець видав книгу у братів Капранових – “Незалежність, або мамина доця”

Ужгородець Владислав Котигорошко написав книгу “Незалежність, або мамина доця”, вона вийшла у видавництві “Зелений пес” братів Капранових.

Владиславу 23 роки, він займається маркетингом у компанії Kochut. І в серпні видав книгу. Вона вже продається в ужгородській книгарні Кобзар, виставлена у вітрині. І ось-ось з’явиться у книгарнях Києва.

Роман розповідає про абітурієнтку з провінції, яка приїжджає до столиці, аби змінити своє життя. Здавалося би, звичайна історія про українську студентку. Проте Амелія – дівчина з неабияким інтелектом та амбіціями. Її “Я” розколоте на два абсолютно різні світи, в одному з яких правила поведінки диктує Суддя, котра завжди слухала свою маму, тримаючи емоції на замку. Але з переїздом і свободою, яку він дав, на авансцену виходить інша частина особистості – Бунтарка, котра роками висиджувалася в кутку підсвідомого. А далі – як у пришвидшеному фільмі. Всі внутрішні кайдани злітають, коли Амелія знаходить подругу (чи то нову “маму”?), втрачаючи натомість щось украй цінне. Наскільки далеко може зайти головна героїня заради нав’язаних стереотипів? Які межі дозволеності переступити? І хто зрештою переможе – Суддя чи Бунтарка? Книжка про те, як не втратити себе.

До речі, у романі багато Ужгорода.

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Придбайте книгу в Кобзарі, або замовте на сайті yakaboo.ua чи в інстаграмі автора.

Varosh