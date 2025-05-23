Молодіжний простір Ko_Laba для навчання і творчості запрацював у Мукачеві

Ko_Labа – це перші молодіжні простори з фокусом на ESTEAM, які поєднують шість основних напрямів діяльності, а саме підприємництво, науку, технології, інженерію, мистецтво та математику.

Наразі в Україні діє 12 таких осередків, створених освітньою фундацією GoGlobal. Відтепер цей проєкт втілений і в Мукачеві, де розпочав роботу у стінах міської бібліотеки ім. Духновича.

Як розповіла у коментарі Varosh тьюторка молодіжного простору Тетяна Бессонова, Ko_Laba – це унікальне місце, де молодь зможе різнобічно себе реалізовувати.

Основна мета простору – створення сприятливого середовища, де можна вільно виражати свої ідеї, заглиблюватися в ESTEAM, працювати над власними проєктами, спілкуватися та взаємодіяти в командному середовищі, розвивати креативність та лідерські якості та наповнено проводити дозвілля.

Що є у просторі та чим він незвичайний

Для того, аби молодь і підлітки мали ширші можливості для здобуття навичок ЕSTEAM-освіти, молодіжний простір Ko_Laba у Мукачеві обладнаний необхідним устаткуванням.

«3-D принтер, лазер, плотер, VR-окуляри, термопрес, ігрова консоль, мікроелектроніка, паяльні станції та багато іншого устаткування, яке у топі сучасних технологій. Все це на безоплатній основі доступно для молоді громади. Але на цьому діяльність простору не обмежуються, адже тут будуть втілюватися креативні ідеї молоді, зокрема творчі та мистецькі», – зазначила Тетяна Бессонова.

За її словами, вже зараз діти та молодь можуть вільно приходити у молодіжний простір, аби ознайомитися з пристроями та спробувати з ними попрацювати.

У молодіжному центрі працюють 2 тьютори, які за потреби супроводжуватимуть відвідувачів і допомагатимуть з обладнанням. Вони також навчатимуть дітей нових навичок, як от 3-D моделювання, виготовлення стікерів, робота з лазерним різаком або плотером.

Окрім вільного відвідування локації, тут передбачено і проведення навчальних воркшопів, майстер-класів, хакатонів, інтерактивів, нетворкінгів. На зустрічі із молоддю запрошуватимуть і гостей: науковців, підприємців, митців та цікавих особистостей.

Окрім того, що простір є локацією для набування хард скілів, він покликаний стати ще й майданчиком для творчості, дозвілля, комунікації та пошуку хобі. Тут можна провести час за настільними іграми, спробувати технологію віртуальної реальності у VR-окулярах, пограти у PS5.

«Наша локація – це своєрідний хаб для дозвілля підлітків. Кіновечори, настільні ігри, цікава література та багато іншого – все для того, аби діти та молодь Мукачева мали всебічний розвиток та могли спробувати себе у різних сферах діяльності», – сказала Тетяна Бессонова.

Як працює Ko_Labа

Нині молодіжний простір Ko_Laba працює щодня на третьому поверсі міської бібліотеки з вівторка по суботу, з 11:00 до 18:00 години. Влітку, каже пані Тетяна, розклад може буде адаптований для більш зручного відвідування: з 12:00 до 20:00.

Молодіжний центр Ko_Laba в Мукачеві відкрили у межах ініціативи освітньої фундації GoGlobal у партнерстві з Дитячим фондом ООН (UNICEF), у співпраці з Мукачівською міською радою та за підтримки Німецького банку розвитку KfW та Посольства Німеччини.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Тетяною Безсоновою

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