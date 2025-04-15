Молодь, учні 9 закладів професійно-технічної освіти Закарпаття, взяли участь у ярмарку молодіжного підприємництва Junior EXPO 2025. Подія відбулася у Львові 13 квітня та об’єднала 48 навчальних бізнес-проєктів Львівської, Закарпатської та Волинської областей.

Junior Achievement Ukraine — провайдер навчальних програм з підприємництва та фінансової грамотності для молоді. Організація є частиною всесвітньої мережі Junior Achievement. Її місія – підготовка молоді до ринку праці, кар’єрного і особистого розвитку. Тож, молоді закарпатці презентували на ярмарку 10 мінікомпаній та продукцію, над якою працювали майже рік:

– «HandCrafts» (Мукачівський професійний політехнічний коледж) займається виготовленням чашок та екобрелків (пробковий матеріал) з індивідуальним фото.

– «crystal.glow» (Мукачівський центр професійно-технічної освіти) пропонують аксесуари: келихи та чашки, інкрустовані стразами, а також авторські сумки з бісеру.

– «SweetFitBite» (Мукачівський професійний політехнічний коледж) виготовляють корисне печиво.

– «Good food. Корисні смаколики» (Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування) виробляють різноманітні кондитерські вироби та солодощі.

– «ДІМ» (Міжгірський професійний коледж) пропонують оригінальні, якісні та екологічно чисті дерев’яні вироби для оздоблення дому та закладів гостинності.

– «Stick-Friend» (Свалявський професійний коледж) представили розумну палицю з кнопкою SOS та GPS трекером.

– «GreenBag» (Ужгородське вище комерційне училище ДТЕУ) шиють шопери для щоденних покупок.

– «SweetDream» (Перечинський професійний ліцей) пропонують постільну білизну.

– «Welded Comfort» (Ужгородський центр професійно-технічної освіти) пропонують декоративні зварювальні вироби ручної роботи.

– «Майстерня чудес» (Хустський професійний ліцей) створюють сувенірну продукцію: писанки, іграшки та букети з атласної стрічки.

Також учасники ярмарку Junior EXPO 2025 організували для львів’ян та гостей міста дві зони авторських майстер-класів. Учні Міжгірського професійного коледжу (мінікомпанії “ДІМ”) разом з відвідувачами створювали настільні дерев’яні підставки у формі герба України. А мінікомпанія “GreenBag” (з Ужгородського вищого комерційного училища ДТЕУ) запропонувала гостям ярмарку розмальовувати готові шопери ручної роботи. Учасниці “Майстерні чудес” навчили, як виготовити власноруч м’які іграшки, а також квіти з атласної стрічки.

Набратися практичного досвіду

«Всі учасники ярмарку вони участь у навчальній програмі «Компанія» від Junior Achievement, що реалізується у сотні країн світу і сприяє молоді у набутті практичного досвіду підприємництва, відкритті нових кар’єрних можливостей та розвитку актуальних навичок», — пояснила Віра Другова, менеджерка програм Junior Achievement Ukraine.

Закарпатські навчальні заклади тільки у вересні минулого року приєдналися до програми “Компанія”, тому такий досвід отримують уперше.

— Протягом 2024-2025 навчального року учні закладів професійно-технічної освіти цих областей разом з наставниками опановували навички підприємництва на практиці, — розповіла Varosh Марина Цимбал з пресслужби Junior Achievement Ukraine. — Вони сформулювали бізнес-ідею, заснували навчальні мінікомпанії, навчились писати бізнес-план, здобули знання з фінансового, маркетингового управління підприємством, розробили прототипи та випустили власну готову продукцію. Учням допомагали бізнес-ментори – досвідчені успішні підприємці. Потім, після закінчення навчального закладу, вони зможуть відкривати ФОП і вже працювати, маючи цей досвід.

Учні Свалявського професійного коледжу представили на ярмарку смарт-тростину з кнопкою SOS та GPS трекером, але не продавали її. “Покупці реагували позитивно, проявляючи зацікавленість і задаючи багато питань. Ми отримали новий досвід у спілкуванні з потенційними клієнтами, дізналися більше про їхні вподобання та зрозуміли, як ефективніше представляти наш продукт”, — кажуть вони після ярмарку.

У квітні відбудеться регіональний відбір найкращих мінікомпаній області, фіналісти якого змагатимуться на всеукраїнському конкурсі «JA компанія року 2025» за перше місце та право представляти Україну на європейському фестивалі підприємництва Gen-E у Греції.

Завершальний цього року ярмарок молодіжного підприємництва Junior EXPO незабаром відбудеться у Києві. Попередні ярмарки були у Хмельницькому та Івано-Франківську.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Junior Achievement Ukraine

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