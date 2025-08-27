Молодь, яка цікавиться інженерією, запрошують на інтенсив у Мукачеві

Для підлітків та молоді віком 14-18, які цікавляться винахідництвом, хочуть побачити сучасну інженерію зсередини, створити прототип власного продукту та спробувати себе в ролі підприємця проведуть 5-денний табір-інтенсив на базі мукачівської Ko_Laba. Табір проводить ГО GoGlobal, Dive in ESTEAM — технологічний кемп для старшокласників з прикордонних, прифронтових та деокупованих громад.

— Молодь зможе познайомитись з українськими технологіями, протестувати інженерні інструменти, прослухати важливі та цікаві лекції від підприємців, — розповіла Varosh проєктна менеджерка “GoGlobal” Олеся Спесивцева. — Ми відвідаємо українське виробництво, підприємства, подивимося, як у них працюють технології.

Команда вже набрала групу старшокласників із Сумської, Харківської, Запорізької, Донецької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської областей. Тепер шукають молодь на Закарпатті — ще 10 учасників, які цікавляться інженерією та винахідництвом; бізнесом, креативом і створенням продуктів; кар’єрою в інженерії, підприємництві чи ІТ.

Деталі навчання

Зі слів Олесі Спесивцевої, усі учасники кемпу входять у спільноту Покоління Перемоги, для якої передбачено дуже багато активностей: створена молодіжна рада, можна брати участь також в інших таборах, кемпах, які організовує “GoGlobal”.

— Крім того, коли вони відвідують виробництво, підприємство, то можуть також налагодити контакти, познайомитись. Звичайно буде анкетне опитування, ми зберемо відгуки до і після кемпу, щоб зрозуміти, що цікавить кожного з підлітків і підтримуємо з ними зв’язок. Кемп у нас уже проходив у Києві, це не експериментальна практика. Всі наші молоді люди дуже натхненні і задоволені.

Відбір у групу відбувається на основі поданих анкет. Дедлайн здачі: 1 вересня 2025 р. (включно). Про результати повідомлять до 5 вересня.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото надані Олесею Спесивцевою та з сайту “GoGlobal”

