Молодь Мукачева прибрала набережну міста

Масштабну еко-толоку під назвою “Еко-Мукачево” влаштувала Молодіжна рада у співпраці з управлінням культури міської ради.
Участь у прибиранні взяло 100 молодих мукачівців, які прибирали схили набережної вздовж Латориці з обох боків, розповів у коментарі Varosh член Мукачівської молодіжної ради Роберт Целінко.
“У лютому ми виграли великий грант від ЮНІСЕФ, частиною якого і стала ця акція. Більша частина учасників, що долучилися – це молодь міста, також прийшли старшокласники з місцевих шкіл”. – сказав Роберт Целінко.
Аби оптимізувати роботу, учасники акції поділилися на дві групи по 50 людей, кожна з яких відповідала за один берег набережної. Сортували сміття прямо під час прибирання: в окремі пакети збирали папір і картон, пластик, скло, бляшанки. В такий спосіб за 2 години вдалося прибрати близько 1 кілометру набережної.
Посотроване сміття поетаптно з локації вивезла АВЕ Мукачево.
Надалі, каже Роберт Целінко, такі акції будуть проводити за потреби. Однак у межах гранту наразі до грудня заплановано3 інших тематичних заходи.
Захід проводився Молодіжною радою при Мукачівській міській раді у співпраці з ГО «Молодіжна платформа» в рамках програми «Розвиток потенціалу молоді у західних областях України», що імплементується ІСАР Єднання, за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото надані Робертом Самойленком та зі сторінки Мукачівської міської ради
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