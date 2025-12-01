Мода заради життя: благодійний показ Роксолани Новак в Ужгороді на підтримку Олежика Ригана

6 грудня в Ужгородській філармонії відбудеться вже четвертий благодійний модний показ, який традиційно створюють Роксолана Новак та продюсерка проєкту Наталія Янцо. Цього року подія отримує особливий сенс — команда об’єднує творчість, моду та доброчинність, щоб зібрати кошти для маленького Олежика Ригана, який бореться за життя та потребує уколу вартістю понад 3 мільйони доларів.

Хлопчик має рідкісний діагноз, що зупиняє розвиток м’язів. Це лікування дає справжній шанс на майбутнє.

Саме тому «Мода заради життя: Рапсодія 20 років» — це не просто ювілей бренду.

Це подія, де кожен гість, кожен дизайнер, кожен партнер стає частиною великого порятунку.

Вечір завершиться благодійним аукціоном брендів — українських дизайнерів, локальних виробників і творців, які передадуть свої роботи на підтримку збору для Олежика. Очікуються також зіркові гості, представники культури, бізнесу та медіа, які долучаться до вечора.

Три колекції вечора

Колекція «20-th»

Лімітована лінія твідових костюмів, створена до 20-річчя бренду. Складні форми та унікальні ручні шви залишені навмисно незавершеними — як символ того, що історія продовжується. Натхнення — бабусині конспекти 70-х з ручними техніками шиття. Образ доповнить колекція хутрових виробів салону «Норка».

Колекція «Cristal»

Вечірні сукні з акцентом на елегантності й жіночності, оздоблені кристалами та ручними деталями. Кожен виріб — унікальний.

Колекція «La Perla»

Кутюрні весільні сукні з французькими мереживами, ручною вишивкою та понад 200 тисячами перлин. Сюрприз вечора — вихід дівчат-наречених бренду у знакових моделях.

