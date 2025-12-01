Мода заради життя: благодійний показ Роксолани Новак в Ужгороді на підтримку Олежика Ригана

6 грудня в Ужгородській філармонії відбудеться вже четвертий благодійний модний показ, який традиційно створюють Роксолана Новак та продюсерка проєкту Наталія Янцо. Цього року подія отримує особливий сенс — команда об’єднує творчість, моду та доброчинність, щоб зібрати кошти для маленького Олежика Ригана, який бореться за життя та потребує уколу вартістю понад 3 мільйони доларів.
Хлопчик має рідкісний діагноз, що зупиняє розвиток м’язів. Це лікування дає справжній шанс на майбутнє.
Саме тому «Мода заради життя: Рапсодія 20 років» — це не просто ювілей бренду.
Це подія, де кожен гість, кожен дизайнер, кожен партнер стає частиною великого порятунку.
Вечір завершиться благодійним аукціоном брендів — українських дизайнерів, локальних виробників і творців, які передадуть свої роботи на підтримку збору для Олежика. Очікуються також зіркові гості, представники культури, бізнесу та медіа, які долучаться до вечора.
Три колекції вечора
Лімітована лінія твідових костюмів, створена до 20-річчя бренду. Складні форми та унікальні ручні шви залишені навмисно незавершеними — як символ того, що історія продовжується. Натхнення — бабусині конспекти 70-х з ручними техніками шиття. Образ доповнить колекція хутрових виробів салону «Норка».
Вечірні сукні з акцентом на елегантності й жіночності, оздоблені кристалами та ручними деталями. Кожен виріб — унікальний.
Кутюрні весільні сукні з французькими мереживами, ручною вишивкою та понад 200 тисячами перлин. Сюрприз вечора — вихід дівчат-наречених бренду у знакових моделях.
Текст та фото надано партнером