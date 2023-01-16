Мобільні вогневі групи: як Нацгвардія захищає небо над Ужгородом від безпілотників і ракет

Повітряні тривоги ніколи не стануть нормою нашого життя, а українське небо обов’язково стане чистим, як на нашому національному прапорі. Сили оборони України, а особливо протиповітряна оборона, сьогодні роблять все, щоб захистити українців від ворожих безпілотників і ракет. Для цього у підрозділах Національної гвардії створені мобільні вогневі групи, котрі захищають наш повітряний простір.

Часто головна вогнева сила таких груп – це кулемет. Ця зброя показала, що здатна вражати іранські дрони-камікадзе, які десятками запускають російські агресори. Один з таких стволів у міцних руках нацгвардійця

Леоніда. Щоразу, коли лунає повітряна тривога, він разом з побратимами займає визначену позицію і контролює окрему ділянку повітряного простору над головами закарпатців.

«Коли ми отримуємо команду, то висуваємось групою на заздалегідь підготовлену позицію і розгортаємось. Командир визначає ймовірний напрямок підльоту засобів повітряного нападу противника. У нас свої сигнали, а не загальні. Зазвичай, коли всі чують сигнал тривоги, ми вже готові до бою. Тобто технології і своєчасні попередження дозволяють нашим мобільним групам працювати на випередження. У моїй групі четверо людей: командир, ще один стрілець, кулеметник, тобто я, і водій. Разом з нами працюють такі ж мобільні групи з інших підрозділів».

Величезний досвід, здобутий нашими силами протиповітряної оборони у боротьбі з російськими літаками, гелікоптерами, ракетами і дронами-камікадзе доводить, що іранські «Шахеди» хоч і несуть чималу загрозу, але дуже вразливі для стрілецької зброї.

«Весь мій військовий досвід полягав у строковій службі 15 років тому. Цього разу я пішов у військкомат добровольцем. Мене взяли у Нацгвардію стрільцем, але я хотів зброю більшу, ніж автомат, тому перевчився на кулеметника. На навчаннях відпрацьовували не лише стрільбу по наземних цілях, але вчилися вражати і повітряні. Зараз багатьом такі навички знадобились. Був випадок, коли летіла «зграя» цих дронів – 5 штук. Звісно, що куля може і не знищити в повітрі такий «Шахед», але якщо навіть пошкодити корпус, чи електроніку, планер втратить траєкторію. Якщо пощастить, то можна влучити в бойову частину і цей дрон просто вибухне в повітрі. Були випадки, коли з автоматів збивали навіть ракету».

Робота з кулеметом, зізнається Леонід, накладає додаткову відповідальність. Це і контроль боєприпасів, і обслуговування кулемета, та й основна вогнева міць усієї групи в руках кулеметника. Шансів настріляти тих

російських «гидких качок» у нього більше, ніж у стрільців. Воїни Національної гвардії України разом із побратимами з інших військових формувань мужньо і професійно обороняють Україну. Використання мобільних груп дає свої результати, адже це елемент ешелонованої протиповітряної оборони, котра обов’язково забезпечить мир нашому небу і поверне його чисту блакить.

Varosh, за інформацією Національної гвардії України

Фото: Нацгвардії України

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